En las últimas semanas, el mundo del entretenimiento ha sido testigo de una serie de eventos que han puesto en el centro de la atención a Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively. La controversia comenzó cuando Lively presentó una denuncia contra su exdirector, Justin Baldoni, por presunto acoso sexual durante la filmación de “It Ends With Us”.

Según la denuncia, Baldoni habría creado un ambiente de trabajo hostil y realizado avances físicos no deseados hacia Lively. Baldoni ha negado las acusaciones y, en respuesta, presentó una demanda por difamación contra Lively y contra el New York Times, alegando que la cobertura mediática ha sido sesgada y perjudicial para su reputación.

Blake Lively demandó el martes al director de "It Ends With Us", Justin Baldoni, y a otros involucrados en la producción del drama romántico, acusándolos de acoso y de orquestar una campaña para dañar su reputación tras denunciar el trato que recibió durante el rodaje. (Foto: Difusión)

Tras la denuncia, Lively y su esposo, Ryan Reynolds, se alejaron de los eventos públicos y las redes sociales, lo que desató especulaciones sobre el impacto emocional de la controversia. No obstante, Reynolds reapareció como conductor en la gala de la National Board of Review, donde lució un impecable traje gris claro con solapas gris oscuro y una camisa blanca, complementado con zapatos negros y gafas de lectura marrones. Además de su vestimenta, el actor mostró un notable cambio físico, con una pérdida de peso estimada en 10 kilos. Aunque evitó referirse a su transformación, su presencia en el evento fue destacada.

Durante la gala, Reynolds presentó el premio a “Wicked: Part One”, que fue reconocida como la mejor película del año. En su discurso, hizo una broma sobre el actor Jonathan Bailey, protagonista de la película, sugiriendo que su talento era “objetivamente perfecto” y que tal vez debería “frenar un poco”. A pesar de la controversia que rodea a su familia, Reynolds mantuvo una actitud profesional y humorística durante el evento.

Durante la ceremonia, el actor Ryan Reynolds elogió a Jonathan Bailey, quien ha conquistado a los espectadores con su papeles en Wicked y en Bridgerton. (Foto: Difusión)

Entre polémicas y demandas

La controversia que involucra a Lively y Baldoni comenzó cuando la actriz presentó una demanda por acoso sexual contra el director. Según los documentos legales presentados por Lively, Baldoni le habría causado dolor mental, angustia y trastornos emocionales durante el rodaje de “It Ends With Us”, además de coordinar una campaña de desprestigio para arruinar su reputación.

Esta demanda, que se presentó en diciembre de 2024 ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusa a Baldoni de generar un ambiente de trabajo hostil que afectó profundamente a Lively. En respuesta, Baldoni, quien niega las acusaciones, presentó su propia demanda de $250 millones contra el New York Times, alegando que el artículo publicado por el periódico manipula los hechos y omite información clave que contradice la narrativa.

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa intensificándose y todo indica que se convertirá en una batalla prolongada, que eventualmente tendrá que ser resuelta en los tribunales. (Foto: Difusión) / Adela Loconte/Shutterstock

Las tensiones legales se intensificaron cuando, durante la presentación del New York Times, el abogado de Lively señaló que las acusaciones de Baldoni eran “falsas” y aclaró que nada de lo que se argumentaba en la demanda de Baldoni cambiaba los hechos que Lively había expuesto en su queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California. Según los abogados de la actriz, el proceso judicial aún está en su fase inicial, pero los eventos están captando la atención pública con una intensidad inusitada.

Entretanto, el abogado de Baldoni acusó a Reynolds de hacer una burla de su cliente en la película “Deadpool & Wolverine”. Según los comentarios de este abogado en The Megyn Kelly Show, el personaje de Nicepool fue creado como una parodia de Baldoni, vinculando el personaje con los rumores del conflicto entre Lively y Baldoni. Sin embargo, las fechas de rodaje podrían contradecir esta interpretación.

En redes sociales, los fans han tomado partido en este conflicto, con algunos señalando que el humor de Deadpool & Wolverine podría ser inapropiado dada la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, ni Reynolds ni Lively han comentado públicamente sobre la polémica escena. (Foto: Difusión)

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, afirmó en la misma entrevista: “No hay duda de que el personaje de Nicepool es una burla directa a Justin Baldoni”. Esta declaración ha causado revuelo en las redes sociales, alimentando aún más las especulaciones sobre la relación entre el personaje de “Deadpool” y los eventos ocurridos durante la filmación de “It Ends With Us”.

De momeneto, los abogados de Baldoni están preparando pruebas para demostrar, según ellos, un patrón de intimidación orquestado por Lively. A medida que la batalla legal continúa, algunos colegas de Lively, incluidos miembros del elenco de “It Ends With Us” y la autora Colleen Hoover, han mostrado su apoyo a la actriz. Con ambos lados preparando más evidencia, la sombra del conflicto persiste sobre Reynolds, quien, a pesar de su regreso al ojo público y su notable transformación física, sigue siendo una figura afectada en una controversia que no parece dar tregua.