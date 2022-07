En una época beligerante en el mundo, artistas ucranianos y rusos unen fuerzas debajo de una carpa circense. Eso es lo que podremos ver en “Love, la magia que mueve el mundo”, uno de los espectáculos más conmovedores de la compañía El Gran Circo, que vuelve a Lima con un elenco conformado por 45 artistas, entre acróbatas, contorsionistas, payasos, etc.; en su mayoría provenientes de los dos países en disputa.

Dirigida por el ruso Alexander Grimaylo, la puesta en escena ya abrió su carpa en el Yoy Lima Box Park de Santiago de Surco, con una temporada que va hasta el 4 de septiembre. El artista tuvo la idea de darle vida a este espectáculo en 1985, cuando vivía en la inhóspita Unión Soviética y escuchó, en un cassette pirata, la canción “We Are The World” escrita por Michael Jackson y cantada por un colectivo de artistas bajo el nombre de USA for Africa. En aquel momento, Grimaylo se sintió profundamente conmovido por el mensaje de amor que estos artistas tenían para la humanidad. “Quedé impactado por lo maravillosa que era. Desde aquel momento retuve la idea de que me gustaría usar esa canción en algún espectáculo circense. Solo estaba esperando el tiempo adecuado”, dijo el director en conversación con El Comercio.

Treinta y siete años después, el mundo ha cambiado. La Unión Soviética se dividió y, si bien el permaneció como ciudadano ruso, sus colegas y otros compañeros de circo adquirieron esa u otras nacionalidades. Este 2022, por la guerra ruso-ucraniana, es cuando Grimaylo supo que era momento de realizar su idea. No para politizar el circo, si no todo lo contario: para romper fronteras mentales e impartir amor.

“La situación es ideal para darle vida al concepto que tenía hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros creemos que no debíamos decir que ‘el amor es importante’ de forma directa, sino que esté implícito a través del espectáculo, la música, el vestuario, el maquillaje, etc.”, agrega el artista. Por esa razón, el show está dirigido a todo tipo de público, siempre y cuando este quiera dejarse llevar por la magia del circo. “El amor no está dirigido únicamente a los niños que asisten, sino también a todos los adultos que tienen un niño en su interior”, acota.

El director, Alexander Grimaylo reunió a a 45 artistas galardonados en los principales festivales circenses para llevar diversión y amor a todos, independientemente de la nacionalidad. / Difusión

Si bien no hay mensajes directos, el espectáculo está cargado de metáforas en apoyo a los ciudadanos en zonas de conflicto. “Tenemos símbolos como el girasol, que es el símbolo de Ucrania y del sur de Rusia. Este simboliza el sol y la alegría para ambos pueblos. En un momento también aparece el árbol de la paz, donde están todos nuestros corazones. Queremos decir que todos venimos de una misma raíz, independientemente de la nacionalidad”, señala.

Amor en el aire

Quizá la metáfora más clara de todo lo narrado sea el espectáculo acrobático de una de las parejas principales, conformada por Oleksii Grigorov (Ucrania) y Marina Glavatskikh (Rusia). Ellos han sido premiados hace poco en el Festival Internacional del Circo de Budapest, uno de los eventos circenses más prestigiosos del mundo. Su acto lo realizan en un anillo ubicado varios metros sobre el suelo, sin arneses ni material de seguridad. El resultado es un espectáculo etéreo, que da la sensación de verlos flotar en el aire y en el que también participa su pequeña hija de seis años, Karolina Grigorova.

"The secret of my soul" es un número que Oleksii Grigorov (Ucrania) y Marina Glavatskikh (Rusia) llevan practicando desde el 2009, agregando y modificando detalles para perfeccionarlo, como se podrá ver durante su función. / Difusión

La pareja se conoció mientras trabajaban en un espectáculo en Ucrania. Ambos se enamoraron y se fueron a vivir juntos a Berlín, pero por la pandemia tuvieron que regresar a Kiev, donde abrieron un estudio para dar clases de circo a niños y niñas. Fue ahí donde les tomó por sorpresa el estallido de la guerra, hecho que casi evita que lleguen al Perú.

“En mi caso, como ciudadano de Ucrania, tengo que cumplir con el servicio militar obligatorio, que ahora es para todos los hombres entre los 18 y 50 años. Entonces, no nos están dejando salir. Pero gracias al esfuerzo del equipo que hizo lo imposible, pude lograrlo”, dice Grigorov, entusiasmado. Ambos declaran sentirse felices de poder participar junto a todo el elenco en este espectáculo, y que, de forma indirecta, eso les permita ayudar económicamente a sus familiares y conocidos en Ucrania. Pero el profesionalismo no opaca sus emociones, especialmente en un momento difícil como el de ahora.

“Cuando actuamos, no dejamos de pensar en la situación que está ocurriendo. Estamos muy preocupados no solamente por nuestros familiares que están allá, sino también por nuestros niños, a los que nosotros educamos. Nosotros enviamos dinero a Ucrania y ese dinero prácticamente se reparte entre los niños que tenemos a cargo”, comenta Marina Glavatskikh.

Si bien ella manifiesta tener sentimientos encontrados, no duda ni un segundo en que ha tomado la decisión correcta, ya que celebra que su pasión pueda brindar momentos de alegría a quien más lo necesita. “El circo es prácticamente todo lo que nosotros tenemos. No solamente nuestro trabajo y pasión, sino también nuestra vida”. Ahora, la pareja desea transmitir el mensaje de paz que ideó el director: “Nuestro mensaje para el público es que queremos vivir en paz, todos merecemos eso. Debemos decir no a la guerra, ya que es algo devastador y horrible”, finaliza Grigorov.

Inolvidable elenco

El otro número de acróbatas es presentado por el dúo Turkeev & Kids, conformado por los esposos Julia Galenchyk (Ucrania) y Dmytro Turkeiev (Uzbekistán), junto a sus dos hijas. La familia entera marcó un legado impactante en Europa, tras haber ganado el concurso “Got Talent” de España en 2021. Ellos se conocieron bajo la reconocida carpa del Cirque du Soleil y han recorrido decenas de países con su espectáculo.

Por otro lado, la cuota de humor llega de la mano del famoso trío Equivokee (George Kirichenko, Yuri Pavlychko y Dmitry Nikolenko), payasos ganadores del Festival Internacional de Circo de Montecarlo. También estarán presentes otros destacados malabaristas, equilibristas y contorsionistas de distintas nacionalidades (Rusia, Ucrania, China, Mongolia, Israel, etc.), acompañados de música en vivo, que prometen impresionar a grandes y chicos.

El circo "Love" incluye al trío de payasos Equivokee, ganadores del Festival Internacional de Circo en Edimburgo y el trofeo Payaso de Bronce en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, así como premios especiales de Gandey y el Festival Internacional de la Juventud de Moscú. / Difusión

“Hago un llamado para que todos vengan a este espectáculo porque el circo cura, divierte, da felicidad y alegría. Todos tendrán la oportunidad de ver un trabajo muy profesional, en un show que tiene de todo, incluso un poco de tristeza, pero sobre todo muchísima alegría”, recalca el director del espectáculo. Que comience la función.

