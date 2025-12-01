Lima Norte será sede, por primera vez, de un montaje completo de “El Cascanueces” con ballet y orquesta sinfónica. La producción está a cargo de Inside Ballet, bajo la dirección artística y coreográfica de Leo Casterán y la dirección musical del maestro Eduardo Choque. El show se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre en el Teatro Plaza Norte.

La propuesta se basa en la coreografía original de Marius Petipa e integra música en vivo, tradición y una puesta visual diseñada para cautivar a grandes y pequeños. En el rol de Clara destacan dos jóvenes bailarinas de 14 años, Andrea Rondón y Bryana Melgarejo, quienes prometen interpretar al personaje con sensibilidad, técnica y emoción.

“Queremos que más personas puedan disfrutar de un ballet con orquesta sinfónica, algo que pocas veces se ha visto en esta parte de la ciudad”, señaló el director Leo Casterán.

“El Cascanueces” llega a Lima Norte con ballet y orquesta sinfónica. (Foto: Cristhofer Torres)

La historia de El Cascanueces, uno de los montajes más emblemáticos de la temporada navideña, narra la noche en que los juguetes cobran vida ante los ojos de Clara, quien inicia un viaje mágico junto al Príncipe hacia el Reino de los Dulces. Fantasía, color y música en vivo se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable.

En total, 130 artistas —entre bailarines y músicos— darán vida a este clásico navideño. Este montaje también representa un avance en la descentralización cultural, llevando ballet clásico y música sinfónica a nuevos públicos fuera del circuito tradicional de Lima.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket bajo el nombre “El Cascanueces Ballet & Orquesta Sinfónica”. También pueden adquirirse vía WhatsApp al 933658887 o a través de Instagram. Los precios van desde S/59 hasta S/179.