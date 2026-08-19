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Resumen

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Wendy Vásquez Larraín es la única protagonista de esta obra dirigida por Juan Carlos Fisher en su versión limeña, con una puesta en escena minimalista.
Wendy Vásquez Larraín es la única protagonista de esta obra dirigida por Juan Carlos Fisher en su versión limeña, con una puesta en escena minimalista.
/ Marcelo Morales
Por Alfonso Rivadeneyra García

Ni un murmullo, ni un timbre telefónico. Solo silencio por parte de la audiencia que, durante hora y media, no hizo más que tener los ojos fijos en Wendy Vásquez Larraín (Lima, 1978), cuya interpretación de Tessa, abogada que acaba de ver su mundo colapsar, se apoderó del Teatro La Plaza en esa primera función con público de “Prima Facie”, obra de la dramaturga australiana Suzie Miller que ha conquistado allá donde se ha puesto en escena. Para no arruinar la experiencia del espectador, basta decir que la protagonista, quien se gana la vida defendiendo acusados de violación, descubrirá de primera mano las fallas del sistema que creía eficiente.

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