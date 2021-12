La actriz Verónica Forqué falleció este 13 de diciembre a los 66 años de edad. La artista española fue encontrada muerta en su domicilio de Madrid por la Policía Nacional.

Según fuentes de El País, las autoridades se acercaron hasta la vivienda tras recibir una llamada al 112 a las 12:49 pm que avisaba sobre un intento de suicidio; pero al llegar, los paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

¿Quién fue Verónica Forqué?

Verónica Forqué Vázquez-Vigo fue una actriz española, que tiene en su haber cuatro Premios Goya. Es hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, hermana del director Álvaro Forqué (1953-2014) y nieta del músico y compositor José Vázquez Vigo.

Ella estudió arte dramático y psicología e inició en el mundo del cine trabajando en películas de su padre a inicios de la década de 1970. Verónica logró convertirse en una actriz de comedia durante 1980.

En su filmografía se encuentran proyectos como “Mi querida señorita”, “Una pareja...distinta”, “Los ojos vendados”, “El resplandor”, “El año de las luces”, entre otras.

¿Cuál fue su última aparición pública?

La galardonada actriz participó en el reality de televisión “Masterchef Celebrity 6″. Pero, durante la última etapa del concurso, decidió abandonar su puesto debido al cansancio que le generaba.

Tras la extenuante prueba de exteriores de “Masterchef Celebrity”, Forqué comunicó su salida del programa.. “No tengo buenas noticias: no me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, señaló.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

