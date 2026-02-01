Horóscopo de hoy, 1 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, domingo 1 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: por discutir en un entredicho de la pareja dirá cosas por las que luego pedirá una disculpa. Salud: menos alcohol por día, mejor. Sorpresa: alguien llega de improviso.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: la timidez se disipará y permitirá expresar los sentimientos hacia la persona que más desea. Salud: se relajará y podrá dormir. Sorpresa: situación agradable.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: una situación confusa envolverá a la pareja, pero con simpatía la resolverá para bien de todos. Salud: un dolor se aliviará. Sorpresa: un plan será exitoso.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: la pareja será el lugar donde le ayudarán a compartir los sentimientos y todo mejorará. Salud: cada día se sentirá mejor. Sorpresa: respuesta inesperada.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: momento excelente para la pareja, tanto en lo físico y en lo espiritual; iniciará nueva etapa. Salud: tendrá vigor para expresarse. Sorpresa: gesto conmovedor.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: su fuerte encanto crecerá y le retribuirán con gran afecto y todo mejorará. Salud: disfruta de agradable calma. Sorpresa: alcanzará una meta.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: superará un desafío que enfrenta a la pareja y un desacuerdo finalmente se resuelve. Salud: hará bien en caminar más. Sorpresa: excelente noticia.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la idea de un mayor compromiso en la pareja le causará cierta incomodidad. Salud: un chequeo será buena idea. Sorpresa: intuición efectiva.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: momento propicio para dialogar en la pareja y reparar algún error. Salud: necesitará dormir mejor. Sorpresa: una herida emocional sanará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: una iniciativa audaz potenciará su encanto y facilitará el contacto amoroso. Salud: las alergias se alivian. Sorpresa: llega un viejo amigo.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: alcanzará esa intimidad en la que se zambulle en el interior más profundo del otro. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: se entera de un secreto.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: un encuentro servirá para no idealizar sino ver al otro como es y finalmente se enamorará. Salud: la actividad física ayudará. Sorpresa: buenas influencias
__________________________________________________________________
SI CUMPLE AÑOS ES UNA PERSONA: SENSIBLE EN LO SENTIMENTAL PERO SU EXTREMA TIMIDEZ PUEDE ALEJAR AL AMOR DE SU VIDA.
