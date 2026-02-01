Horóscopo de hoy, 1 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)

Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, domingo 1 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: por discutir en un entredicho de la pareja dirá cosas por las que luego pedirá una disculpa. Salud: menos alcohol por día, mejor. Sorpresa: alguien llega de improviso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la timidez se disipará y permitirá expresar los sentimientos hacia la persona que más desea. Salud: se relajará y podrá dormir. Sorpresa: situación agradable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: una situación confusa envolverá a la pareja, pero con simpatía la resolverá para bien de todos. Salud: un dolor se aliviará. Sorpresa: un plan será exitoso.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: la pareja será el lugar donde le ayudarán a compartir los sentimientos y todo mejorará. Salud: cada día se sentirá mejor. Sorpresa: respuesta inesperada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: momento excelente para la pareja, tanto en lo físico y en lo espiritual; iniciará nueva etapa. Salud: tendrá vigor para expresarse. Sorpresa: gesto conmovedor.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: su fuerte encanto crecerá y le retribuirán con gran afecto y todo mejorará. Salud: disfruta de agradable calma. Sorpresa: alcanzará una meta.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: superará un desafío que enfrenta a la pareja y un desacuerdo finalmente se resuelve. Salud: hará bien en caminar más. Sorpresa: excelente noticia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la idea de un mayor compromiso en la pareja le causará cierta incomodidad. Salud: un chequeo será buena idea. Sorpresa: intuición efectiva.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: momento propicio para dialogar en la pareja y reparar algún error. Salud: necesitará dormir mejor. Sorpresa: una herida emocional sanará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: una iniciativa audaz potenciará su encanto y facilitará el contacto amoroso. Salud: las alergias se alivian. Sorpresa: llega un viejo amigo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: alcanzará esa intimidad en la que se zambulle en el interior más profundo del otro. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: se entera de un secreto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: un encuentro servirá para no idealizar sino ver al otro como es y finalmente se enamorará. Salud: la actividad física ayudará. Sorpresa: buenas influencias

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS ES UNA PERSONA: SENSIBLE EN LO SENTIMENTAL PERO SU EXTREMA TIMIDEZ PUEDE ALEJAR AL AMOR DE SU VIDA.

VIDEO RECOMENDADO

Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Horóscopo de hoy, 1 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 1 de febrero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, domingo 1 de febrero: mira las predicciones según tu signo
Vida social

Horóscopo de HOY, domingo 1 de febrero: mira las predicciones según tu signo

Horóscopo de hoy, 31 de enero: Descubre las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 31 de enero: Descubre las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 31 de enero: mira las predicciones según tu signo
Vida social

Horóscopo de HOY, sábado 31 de enero: mira las predicciones según tu signo