Horóscopo de HOY, viernes 12 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con hábil tenacidad resolverá problemas en la que otros fracasan. Éxito. Amor: momento para disminuir la impulsividad y evitar un alejamiento en la relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para ganar más dinero pero habrá que bajar gastos. Amor: un romance comenzará a ocurrir pero surgirán circunstancias inesperadas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará un informe que facilita las cosas y evita tomar un camino erróneo. Amor: recibirá reproches porque decide ciertos temas sin consultar; tendrá razones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: con audacia, hará un cambio de rumbo y los proyectos comenzarán a mejorar. Amor: la relación conseguirá derribar la valla que interpone la gente entrometida.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gente poco idónea tendrá demasiada influencia en un proyecto pero lo recuperará. Amor: pedirá explicaciones en la pareja pero sin afectar la confianza; reconciliación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tendrá gran habilidad para facilitar el éxito de los proyectos y avanzar. Amor: si deja los problemas fuera de la relación, la armonía volverá a florecer en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que personas del entorno no alcanzarán las metas. Paciencia. Amor: llegará la invitación que más desea y su corazón vibrará en tono de romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil y surgirán resultados favorables. Amor: su alma gemela estará en el lugar y situación más inesperados; nueva relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo permitirá que muestre su gran capacidad. Amor: será buena idea no provocar situaciones incómodas ni discusiones interminables.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un entorno concentrado indicará que el éxito será posible. Amor: alguna indecisión generará incertidumbre, pero no lo dejará pasar y resolverá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la acumulación de asuntos pendientes comenzarán a afectar un proyecto. Amor: ocultar una circunstancia confusa será un camino difícil, pero la relación resistirá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá circunstancias en las que hay que esperar y otras en las que hay que actuar. Amor: su brillante encanto le hará irresistible y atraerá a una persona especial.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE UN NATURAL ATRACTIVO, AFECTUOSA Y ESPONTÁNEA CON LOS DEMÁS.