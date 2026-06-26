Horóscopo de HOY, viernes 26 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una idea audaz comenzará a tener predicamento y la aplicará en un nuevo proyecto. Amor: sus dudas quedarán resueltas cuando se reúna con la persona que desea.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aún con reclamos o próximos vencimientos, hará frente a todo sin recibir ayuda. Amor: una relación nueva le hará sentir que el amor de cada persona es inagotable.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirá una confusión que originará un caos pero tendrá un aspecto positivo. Amor: momento para estar alerta por respuestas evasivas y pedirá más sinceridad.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará una ráfaga de buena fortuna que generará un aumento de ingresos. Amor: la confianza será la virtud que más debe proteger ante un posible acercamiento.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegará un colega que posee el talento para resolver los problemas que le desvelan. Amor: un evento será la oportunidad en el que cierta persona será atraída por su encanto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente traerá una propuesta que querrá considerar con atención. Amor: alguien le despertará una gran atracción, difícil de disimular durante todo el día.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta con los objetos, papeles o archivos de valor. Amor: alguien insistirá en invadir su espacio personal, pero cierta simpatía le sorprenderá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que serán positivas para los negocios o proyectos. Amor: cierta discordia se instalará en la relación por la insistencia en seguir con las críticas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con una iniciativa genial, resolverá los problemas económicos. Amor: una situación confusa se extenderá demasiado y se arriesgará a crear conflictos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un valor económico dará un súbito giro que favorecerá su avance. Amor: alguien quedará impactado por su irresistible encanto y pronto habrá acercamiento.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su gran curiosidad se interesará por una propuesta algo alocada. Amor: una amorosa visita disipará la discordia y permitirá que la pareja recupere armonía.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un plan poco interesante resultará mejor de lo esperado y dará beneficios. Amor: será un momento para apoyarse mutuamente y mejorar las cosas en la relación.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY VALIOSA, CON ALTO SENTIDO DEL SERVICIO Y EMPATÍA HACIA SU ENTORNO.