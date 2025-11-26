Horóscopo de HOY, miércoles 26 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: su actitud de que puede con todo, causará discordia en el entorno; lo escuchará. Amor: una muy agradable atención de su pareja le conmoverá y querrá retribuirle.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán demoras por elementos faltantes o ausencias inesperadas. Tendrá ayuda. Amor: será positivo para la pareja hacer actividades en común para madurar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para atender varios temas a la vez, resolverá problemas. Amor: surgirán compromisos que podrían afectar momentos de diversión de la pareja.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos que podrían afectar la solución de un asunto. Amor: recibirá un gesto adusto como respuesta pero pedirá respeto a su alma sensible.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: tomará con interés un asunto que cierto colega resolverá con una buena idea. Amor: desplegará su pleno encanto y será imposible de resistir para cierta persona.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su carácter analítico será desafiado cuando una idea audaz tenga éxito. Amor: si deja de lado la timidez, verá al otro tal como es, no con los rasgos ideales.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: inicia etapa próspera que traerá beneficios pero con inevitables cambios. Amor: las emociones en la pareja serán positivas y permitirán agradables vivencias.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: tomará el liderazgo de las tareas y podrá obtener el mejor rendimiento. Amor: su deseo de romance hallará una barrera en una persona muy tímida.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las dificultades se superarán a fuerza de iniciativas inteligentes. Amor: una actitud de su pareja podría causar desencanto pero será una confusión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: señales de abundancia llenarán de entusiasmo al entorno. Amor: los roces o rigideces serán superados porque se avecina un fuerte romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: nuevos formatos o cambios en los proyectos comenzarán a ser exitosos. Amor: el encanto de alguien resultará irresistible y un romance iniciará de inmediato.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: comenzará etapa de crecimiento en su empleo y un ascenso estará en lo posible. Amor: surgirán risas cómplices en la pareja por compartir secretos graciosos de otros.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESCONFIADA Y ORGULLOSA. LE GUSTA QUE SE HABLE BIEN DE SUS CUALIDADES.