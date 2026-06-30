Horóscopo de HOY, martes 30 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos más elaborados será puesto a prueba y vencerá. Amor: la relación de pareja podría atravesar dificultades, pero las vencerán dialogando.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará la oportunidad tan esperada que favorece los negocios o proyectos. Amor: se reiterará una discusión que tiende a ser conflictiva, pero no lo permitirán.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: el avance podría detenerse por factores ajenos a su actividad, pero lo superará. Amor: será el momento de la pareja en el que es necesario iniciar una nueva etapa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se repetirán errores que cree resueltos y eso provocará escasez de logros. Amor: algunas ideas que transmite en la pareja serán ignoradas y el fastidio pronto surgirá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegará una ráfaga de buena fortuna que aliviará deudas y gastos en alza. Amor: surgirá entusiasmo por una relación nueva y las circunstancias favorables se conjugarán

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: promover nuevas ideas en publicidad darán prestigio y valor a su producto. Amor: momento para prestar atención y evitar descuidos innecesarios en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ciertos colegas se convertirán en rivales al criticar su proyecto. Amor: en un encuentro, una situación romántica se dará con alguien inesperado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: superará momentos complicados en el negocio y alcanzará las metas. Amor: el impacto de su encanto en el entorno, hará crecer el fastidio en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas dará confianza al entorno. Amor: con simpatía, logrará atraer a esa persona que desea conocer desde hace tiempo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: destacarán su capacidad para ordenar el caos y lograr metas. Amor: por un hecho fortuito, se relacionará con una bella persona y se enamorará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos por el lanzamiento de un negocio pero se superarán. Amor: una pauta de convivencia será señalada como generadora de un tonto conflicto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: entre posiciones opuestas, logrará reorganizar un trabajo estancado. Amor: momento para prestar atención o le atraerán personas comprometidas o en pareja.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LÍRICA Y FANTASIOSA. SE MANEJA EN LA VIDA CON SU GRAN INTUICIÓN.