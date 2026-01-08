Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero: Descubre aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, jueves 8 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un colega traerá la solución ingeniosa a un problema y todo mejorará. Amor: la mala comunicación afectará a la pareja de un modo que no soporta y lo resuelve.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien ayudará a mostrar un buen proyecto frente a personas influyentes. Amor: momento propicio para tratar esos asuntos que causan malentendidos en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su genialidad impactará en el entorno y facilitará la mayor cooperación. Amor: la pareja tomará iniciativas audaces y concurrirá a lugares nunca antes visitados.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: logrará negocios que prometen un buen desempeño e interesante beneficio. Amor: surgirán momentos de tirantez en la pareja pero la reconciliación no se hará esperar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aumentarán los pronósticos de éxito y será por el proyecto menos imaginado. Amor: una relación nueva y estable podría concretarse para disfrutar del fin de la soledad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: superará difíciles trabas que complican negocios o proyectos audaces. Amor: expresará mayor calidez ocupándose de los pequeños detalles que ama su pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios técnicos positivos y con beneficios increíbles. Amor: en su mundo sentimental, todo podría mejorar si deja de lado el temor al rechazo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la persona menos imaginada vendrá en su ayuda y no otros. Amor: iniciará una relación que dará de qué hablar y criticar a los entrometidos de siempre.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se avecina la toma de duras decisiones pero escuchará sugerencias. Amor: participar en un evento le permitirá conocer a una persona muy especial.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su tarea será bien evaluada y además logrará buenos resultados. Amor: dará vueltas antes de mostrar sus reales sentimientos a cierta persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una llamada a tiempo le anticipará de pérdidas o sorpresivas deslealtades. Amor: una inesperada muestra de afecto le animará a mostrar su capacidad de amar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad será desafiada con los problemas pero será quien los resuelva. Amor: su alma sensible no podrá evitar acercarse a alguien distante que le agrada.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ACUSADA CON FRECUENCIA DE NO COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS AJENOS.