Horóscopo de hoy, lunes 1 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, lunes 1 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto no arrancará, pero revisará algunos planes y generará cambios. Amor: ciertas habladurías alterarán los nervios en la pareja; la armonía se afectará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con carácter, resolverá problemas y alcanzará las metas que cree complicadas. Amor: dejará de lado los pasatiempos y se refugiará en la dulce intimidad de la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará decisiones oportunas que redundarán en beneficios y dinero extra. Amor: la sugerencia de un buen amigo ayudará en la reconciliación de la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las trabas desaparecerán y los trámites fluirán; su proyecto se consolida. Amor: momento para dejar de lado las discusiones; una salida divertida afianzará la relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una medida podría parecer precipitada, pero los resultados serán positivos. Amor: se avecina el momento soñado: planear una convivencia y nuevo comienzo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para tener en orden los papeles. Se avecinan complicaciones. Amor: influencias maliciosas de cierto entorno afectarán la armonía de la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se demorará el inicio de un nuevo proyecto pero arrancará a su tiempo. Amor: creerá que los defectos del otro son insoportables, pero tendrá que revisar los propios.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá inesperada traba a un proyecto, pero aún así, el éxito llegará. Amor: atraerá a la persona que desea con muestras de afecto y pequeñas atenciones.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los obstáculos no harán que se detenga. Surgirá buena perspectiva. Amor: momento positivo para iniciar una relación y se enamorará de inmediato.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: todo fluirá de acuerdo a lo planeado y con rápido beneficio. Amor: su carácter fuerte será el límite que aliviará una crisis que golpea a la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: habilidad para resolver problemas e ignorar críticas sobre su proyecto. Amor: cierta recreación de la intimidad restituirá la calidez en parejas consolidadas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado el trabajo solitario para aceptar ayuda y sugerencias. Amor: una muestra de afecto pasará a través de la coraza de timidez y aliviará su corazón.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA Y DOMINANTE PERO ACTÚA CUANDO SU MUNDO ES CUESTIONADO.

