Horóscopo de HOY, lunes 3 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: trabas que demoran o impiden el surgimiento de proyectos exitosos caerán. Amor: encenderá una relación que parece indiferente y el romance nacerá como un sol.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: necesitará mucha energía para hacer relucir su talento y alcanzar las metas. Amor: altibajos o malentendidos pondrán a la pareja al borde de un desencuentro.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los datos confirmarán que su criterio es el correcto y el éxito le espera. Amor: gestos cargados de afecto en la pareja llenarán de entusiasmo la vida en común.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión logrará captar la atención para un proyecto. Amor: mostrará gran sensibilidad ante una persona y se convertirá en su alma gemela.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios postergados. Positivo para innovar. Amor: un gesto adusto en la pareja será borrado por la calidez de un momento único.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para animarse y tomar riesgos, todo saldrá bien. Amor: recuperará la armonía con pequeñas atenciones y el vínculo amoroso crece.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: no habrá lugar para el pesimismo y el proyecto despega con éxito. Amor: la intimidad se verá enriquecida por hablar de aquello que no se atreve a nombrar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: altibajos o escasez terminarán y las cosas volverán a ser exitosas. Amor: se insinúa una etapa en la que la pareja debería prepararse; nuevo comienzo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para la discreción, algunos errores no se disimularán. Amor: por su fuerte encanto no dejará de llamar la atención y un encuentro se dará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el perfeccionismo no será buena idea para tratar un asunto complicado. Amor: derribará la barrera de timidez con un gesto amable, el encanto hará el resto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un posible nuevo cargo podría surgir. Le hallarán bien preparado. Amor: la calidez compartida en la pareja generará un nuevo comienzo y planes a futuro.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para ignorar críticas de gente que no aporta nada al proyecto. Amor: los gestos positivos en la pareja crecerán y el camino a la armonía quedará liberado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA Y SENSIBLE. DETESTA LAS CONTROVERSIAS CON SERES QUERIDOS.