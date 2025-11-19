Horóscopo de HOY, miércoles 19 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: actividad de terceros creará interferencia, pero pondrá límites y se disipará. Amor: la comunicación mejora y los enojos desaparecen; así recuperará la armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: algún colega resistirá las sugerencias para cooperar de modo eficiente. Amor: su intención para dialogar estará pero si se compromete a oír con el corazón.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una mala reseña hará que se ocupe, su trayectoria es brillante y mejorará. Amor: un encuentro fortuito será el inicio de una relación que promete ser inolvidable.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: sus puntos de vista serán cuestionados y lo que parece fácil estará difícil. Amor: se avecina un cambio en la pareja que será positivo aunque no sea comprendido.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas y concentrará elogios de gente influyente; llegará beneficio. Amor: de un encuentro fortuito, surgirá una relación que promete ser duradera.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: habrá errores por datos que no llegan a tiempo, pero lo revertirá a tiempo. Amor: la indiferencia generará roces, pero un cambio de actitud los terminará.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: el modo de manejar sus intereses ayudará a que los beneficios crezcan. Amor: un viaje soñado será lo indicado para suavizar desacuerdos en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: el ambiente estará cargado de indicios de una situación próspera. Amor: los problemas de pareja en la intimidad se revierten y el compromiso crecerá.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una directiva revelará información que facilita los objetivos. Amor: una segunda oportunidad llega de improviso con la persona menos imaginada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un plan actual cuestionará su visión por ser algo conservadora. Amor: hallará el momento ideal para concertar una cita que depara dulces vivencias.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: posible señal de altibajos en los negocios, pero el resultado dirá otra cosa. Amor: su mundo interior se conmoverá por un gesto y las cosas cambiarán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: negocios de vieja data ya no darán buenos resultados; se avecina cambio. Amor: alguien del pasado volverá a hacer temblar su corazón, pero querrá algo nuevo.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FUERTE, ARROGANTE E IMPULSIVO EN LOS MOMENTOS ÍNTIMOS DE LA PAREJA.