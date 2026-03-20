Horóscopo de HOY, viernes 20 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas o extravío de papeles importantes, si está alerta, estará bien. Amor: los conceptos de libertad y espacio propio serán motivo de discusión con alguien.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una persona idónea reemplazará con éxito a alguien que no cumple las metas. Amor: llegará esa invitación que le mantiene con la esperanza de un soñado romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 1)

Trabajo y negocios: con humildad conseguirá todo lo que se propone y logrará negocios excelentes. Amor: un sentimiento que no se expresa podría enfriar la relación, pero lo impedirá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para ir a lo seguro y cerrar tratos o negocios con gente confiable. Amor: los entrometidos de siempre tendrán actitudes irritantes y los alejará con carácter.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán medidas nuevas con las que no acuerda, pero su intuición le guiará al éxito. Amor: el rencor no será buena actitud en la pareja si quiere reparar un corazón herido.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se interesará en proyectos nuevos y ganará. Impulsará negocios exitosos. Amor: con la razón no entenderá conductas emocionales, con el corazón, sí lo hará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si analiza demasiado las cosas podría complicarse y no ver soluciones. Amor: su encanto deslumbrará a la persona que más desea conocer; posible romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: con acciones inteligentes alcanzará el máximo beneficio. Amor: los caprichos en la relación le mostrarán intolerante pero algo será irresistible.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: quedarán atrás los desacuerdos y recibirá una adhesión inesperada. Amor: el camino que conduce a un inesperado romance quedará libre de obstáculos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: recibirá sugerencias audaces, difíciles de aplicar, pero tendrán éxito. Amor: un sincero diálogo aliviará las heridas del pasado que aún no terminan de sanar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: corregirá a los que se esfuerzan y cometen errores que atrasan todo. Amor: no debiera sorprenderse al recibir mensajes de alguien, su encanto está irresistible.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: será hábil para no quedar rezagado respecto de otros y los sorprenderá. Amor: su rasgo seductor no pasará por desapercibido y un nuevo romance podría nacer.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: JOVIAL Y DIVERTIDA. SE DESTACA EN REUNIONES Y SE SIENTE ATRAIDA POR LOS VIAJES.