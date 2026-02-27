Horóscopo de HOY, viernes 27 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes acerca de su proyecto o negocio. Amor: conocerá a alguien que se convertirá en una compañía que deseará sea permanente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un trabajo o proyecto será bien considerado pero dirá que es tarea de equipo. Amor: descubrirá que su pareja no ignora historias de su pasado porque lo hará notar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: aunque tenga razón, podría cometer errores e indicar rumbos poco confiables. Amor: al cambiar rutinas agobiantes, descubrirá a alguien que le llega al corazón.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: al alejarse de gente que critica o limita sus posibilidades de éxito, todo mejorará. Amor: un reproche o crítica dolerá pero mostrará coraje al aceptar que habla de más.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gastos excesivos y escaso control serán una mala señal, pero alguien colaborará. Amor: el diálogo sincero suavizará las asperezas y disipará la tensión que daña la armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que retrasan los éxitos pero un cambio oportuno será de ayuda. Amor: la incertidumbre quedará atrás y dará paso a sucesivos momentos de seducción.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: romperá con esquemas obsoletos que impiden el camino del progreso. Amor: una reiterada discusión demostrará que una vieja herida aún no ha sanado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá temas pendientes con ideas que se convertirán en modelo a seguir. Amor: hará bien en escuchar a su pareja o surgirá un conflicto que será difícil de cerrar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una repentina ventaja hará que obtenga resultados positivos con beneficios. Amor: surgirán momentos de mutuo placer en la pareja que preparan para una nueva etapa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá trabas en trámites o proyectos y la actividad será estable. Amor: tomará iniciativas que causarán asombro pero provocarán amables momentos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con medidas propicias podrá explorar negocios, trabajos o proyectos nuevos. Amor: una vivencia romántica logrará disipar las señales de aislamiento y se enamora.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una traba caerá y el éxito se hará realidad pero cierto ajuste será inevitable. Amor: notará que una cita romántica será inolvidable si evita hablar del pasado.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIFÍCIL PARA TRABAJAR EN EQUIPO PERO POSEE GRAN INTUICIÓN PARA LAS NEGOCIACIONES.