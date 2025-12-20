Durante una semana completa de evaluaciones integrales, pasarelas, entrevistas, actividades culturales y sociales, las representantes peruanas destacaron de manera consistente en todas sus categorías, demostrando disciplina, preparación, carácter y un profundo amor por el país durante la competencia del Beauty World International que se desarrolló en Punta Cana, República Dominicana,

Entre los máximos logros alcanzados se encuentra Ariana Angulo, coronada como Teen Beauty World, quien sobresalió no solo por su elegancia y seguridad escénica, sino también por su admirable compromiso social. Ariana lidera la iniciativa Qori Sonqo —expresión en quechua que significa “corazón de oro”—, un proyecto dedicado a acompañar y brindar amor, calidez y compañía a adultos mayores, reafirmando que una reina es, ante todo, una agente de cambio.

De igual forma, Alejandra Muros, actual Teen Petite Beauty World, se convirtió en un ejemplo de liderazgo juvenil con impacto social y ambiental. Originaria de Batán Grande, Alejandra trabaja activamente con dos organizaciones, destacando Guardianes del Futuro, desde donde visita colegios para concientizar a niños y jóvenes sobre la importancia de tomar decisiones responsables, alejándose de la delincuencia y construyendo un mejor proyecto de vida.

Uno de los momentos más conmovedores del certamen fue protagonizado por Kahori Díaz, quien obtuvo el título de Mini Beauty World y además alcanzó el mayor puntaje entre todas las categorías infantiles.

Con un mensaje poderoso de superación, Kahori presentó su proyecto “Mi barrio limpio y feliz”, orientado a concientizar a su comunidad sobre el cuidado del medio ambiente. Su presentación fue especialmente aplaudida al desfilar con un vestido elaborado con bolsas recicladas, confeccionado por su propia madre, demostrando que los sueños no tienen límites cuando existe voluntad y amor por transformar realidades.

El Perú celebró además un histórico back to back en la categoría Baby Beauty World, gracias a Micaela Cárdenas, quien reafirmó el liderazgo nacional en esta división. A través de su organización “Micaela Reina de Corazones”, lleva alegría a niños en situación vulnerable, compartiendo actividades recreativas, momentos de afecto y esperanza que impactan positivamente en sus vidas.

Asimismo, la participación de Barbie Gonzales, Pre Teen Beauty World Perú, fue ampliamente reconocida. Si bien no obtuvo la corona, su desempeño fue calificado como excelente por el jurado, destacando su pasión, talento para el modelaje y compromiso, dejando al Perú en alto y demostrando que el verdadero triunfo también se mide por el impacto personal y el crecimiento alcanzado.

Cabe resaltar que este año Beauty World Perú se posiciona como uno de los certámenes juveniles más importantes y mejor estructurados del país, anunciando además que ofrecerá un evento juvenil como nunca antes se ha visto, con altos estándares de producción, formación y proyección internacional. Las expectativas del público y de quienes siguen de cerca el certamen son altas, consolidando una comunidad que cree en el cambio y en el poder de la juventud.

Actualmente, el certamen ya tiene abierta su convocatoria y proceso de casting, invitando a nuevas aspirantes a formar parte de esta plataforma que transforma vidas y construye líderes con propósito.