“Vivimos en un mundo donde la demanda de Ozempic es enorme”: Ashton Kutcher regresa a las series con “The Beauty”

Por Leslie A. Galván

En un Hollywood donde figuras como Elon Musk y Kim Kardashian se ajustan al estándar de belleza con Ozempic y otros métodos para ser esbeltos, surge “The Beauty”. La serie de seis episodios empuja al público hacia un extremo perturbador. Cualquier parecido con “La sustancia” (2024) es pura coincidencia, pues aquí la apuesta es televisiva y más cercana al thriller conspirativo donde una corporación maniobra los hilos de lo atractivo. Parte de la producción se grabó en locaciones europeas como Venecia y París, en una atmósfera de lujo, exceso y decadencia.

