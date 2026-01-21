“Vivimos en un mundo donde la demanda de Ozempic es enorme”: Ashton Kutcher regresa a las series con “The Beauty”

En un Hollywood donde figuras como Elon Musk y Kim Kardashian se ajustan al estándar de belleza con Ozempic y otros métodos para ser esbeltos, surge “The Beauty”. La serie de seis episodios empuja al público hacia un extremo perturbador. Cualquier parecido con “La sustancia” (2024) es pura coincidencia, pues aquí la apuesta es televisiva y más cercana al thriller conspirativo donde una corporación maniobra los hilos de lo atractivo. Parte de la producción se grabó en locaciones europeas como Venecia y París, en una atmósfera de lujo, exceso y decadencia.

La serie de FX fue producida y protagonizada por Ashton Kutcher y se podrá ver por Disney+ desde el 21 de enero con tres episodios iniciales y después, semanales hasta completar los 6 episodios

En la primera imagen, una modelo de alta pasarela, interpretada por Bella Hadid, corre desesperadamente por las calles de París. Empuja a quienes se cruzan en su camino. Padece una sed imposible de saciar y siente el rostro arder como si la belleza misma la estuviera consumiendo desde adentro. Su huida termina en un bar del centro de la ciudad, donde, ante la mirada atónita de policías apostados en la puerta, su cuerpo estalla en fragmentos de carne. ¿Glamour u horror? Difícil de responder.

En paralelo al hecho, la serie sigue a los agentes del FBI Cooper Madsen y Jordan Bennett, interpretados por Evan Peters y Rebeca Hall. Ellos investigan ese caso y una serie de muertes grotescas. En el curso de la investigación descubren un virus de transmisión sexual que transforma a las personas en versiones supuestamente perfectas de sí mismas, aunque con efectos secundarios letales. El rastro los conduce hasta “The Corporation”, una empresa del multimillonario tecnológico Byron Forst, interpretado por Ashton Kutcher, quien opera desde las sombras y que ha creado en secreto una supuesta droga milagrosa conocida como ‘The Beauty’.

“Vivimos en un mundo donde los GLP-1 (hormonas para bajar de peso) están por todas partes. La demanda de Ozempic, Wegovy, Mounjaro y todos estos medicamentos es enorme. Algunos se usan por complicaciones de salud, otros solo por un resultado estético”, señaló a los medios en una conferencia de prensa en la que estuvo presente este diario en exclusiva.”La pregunta es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por eso? ¿Qué riesgos estás dispuesto a asumir?”, examina el actor de 47 años, quien asume un rol de villano tras décadas de hacer comedias.

Controlando la belleza

Evan Peters y Rebeca Hall en "The Beauty". (Foto: Disney+)

La serie no oculta su parentesco temático con “La sustancia”, película protagonizada por Demi Moore —exesposa de Kutcher—, donde la obsesión por la juventud y la apariencia también desemboca en el horror corporal. Sin embargo, “The Beauty” resulta más cruel en su diagnóstico, pues proyecta un sistema que convierte la belleza en mercancía. En ese sentido, la serie puede ser un poco pesimista y, al mismo tiempo, cercana a la realidad.

Jeremy Pope en "The Beauty". (Foto: Disney+)

Rebecca Hall, quien interpreta a una agente de policía que acaba de someterse a una cirugía estética y mantiene una relación sentimental con su colega de oficina, Cooper, subraya el trasfondo ideológico de la serie. “Ryan Murphy tiene un olfato especial para el espíritu de época, para lo que estamos hablando hoy”, se refirió al director y guionista de la serie. “La persecución de la perfección y la mercantilización de la belleza son ideas complejas. La belleza humana no es objetiva, es subjetiva. Cuando pagas por la perfección, estás entregando tu definición de ella a alguien que quiere tu dinero. Y, francamente, mantener a las personas en un estado de insuficiencia resulta más rentable”, añade.

Evan Peters, por su parte, remarcó una línea recurrente en los proyectos de Murphy. “Aquello que te hace ser quien eres, lo que te vuelve único, es precisamente lo que te hace interesante y digno de ser celebrado”, afirmó. En la serie, su personaje habla hasta 18 idiomas

Además de Kutcher, Peters y Hall, se refuerza la trama con Anthony Ramos como “The Assassin” y Jeremy Pope en el personaje clave Jeremy, a través del que se entiende el proceso de transformación física de la droga.

Anthony Ramos en "The Beauty". (Foto: Disney+)

La presentación de la serie también evidenció un marcado compañerismo entre el elenco, especialmente con Anthony Ramos, quien vive aquí su primera experiencia trabajando con Disney. El actor puertorriqueño, recordado por “Transformers: El despertar de las bestias” —filmada en Perú—, habló desde su experiencia personal frente a la presión estética. “Hoy existen el botox, el Ozempic, los tratamientos faciales, las inyecciones de colágeno. La sociedad nos dice constantemente cómo deberíamos vernos por fuera”, reflexionó. “Esa presión la interiorizamos: que si no soy lo suficientemente delgado, que si mi rostro está hinchado. Esta serie habla de nuestra cultura, de una manera muy profunda”. Como si fuera un reflejo de la realidad, Hollywood nuevamente lanza la pregunta: ¿vale la pena esa obsesión por la belleza?