El aviador adolescente que empezó una misión altruista por el mundo y terminó atrapado en la Antártida tras aterrizar sin permiso

“Estoy intentando convertirme en la primera persona en volar en solitario a los 7 continentes”, dice el estadounidense Ethan Guo, piloto e influencer de 19 años, al inicio del último video que publicó en sus redes sociales. Era el 22 de junio y acaba de cumplir el día 142 de una travesía que emprendió con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Mientras mostraba las imágenes del viaje, el joven contaba que aquella jornada se había despertado particularmente agotado porque, después de volar 10 horas seguidas, tenía que despegar pronto de nuevo porque el próximo aeropuerto al que se dirigía cerraba en 5 horas.

Ethan Guo registraba minuciosamente su aventura. Incidentes con el combustible, el mantenimiento de su avioneta Cessna 182Q, las vistas impresionantes que veía en distintos lugares del mundo. Él lo compartía todo con sus más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. Pero el video de aquel domingo 22 de junio fue el último que publicó antes de quedar varado en la Antártida chilena.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El joven aterrizó en el territorio antártico chileno el 28 de junio, procedente de Perú. El problema es que lo hizo sin autorización y proporcionando información falsa al control de tierra. Por ello, apenas llegó al aeródromo público Teniente Rodolfo Marsh Martín, en la isla Rey Jorge, fue detenido por la Armada de la Gobernación Marítima Antártica Chilena.

Desde entonces el viaje para cumplir un sueño se transformó en pesadilla. La Fiscalía regional de Magallanes lo imputó por aterrizar sin permiso en el continente blanco. Las autoridades detallaron que el influencer solo tenía permitido hacer un sobrevuelo en las cercanías de Punta Arenas, en el extremo sur chileno, y al desconocer esto violó las normas de seguridad.

“Esto podría haber sido una tragedia”, dijo a la prensa el fiscal chileno Cristian Crisosto Rifo, que señaló que el avión de Guo podría haberse estrellado contra otra aeronave.

En contraparte, la defensa de Guo sostiene que el influencer partió desde Punta Arenas hasta la isla Rey Jorge con un plan de vuelo autorizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que fue confirmado por el jefe del departamento de aeródromos de este organismo, Jan Oneto, con quien el joven estadounidense tuvo contacto por mensajería de texto.

Guo afirmó que había salido de Punta Arenas con un plan aprobado para volar a Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, pero que debido a las condiciones climáticas y con el fin de garantizar su seguridad, tuvo que desviarse a la pista de aterrizaje chilena en la Isla Rey Jorge”.

Guo estuvo detenido unos días, pero luego fue liberado. Ha permanecido desde entonces en la Base Presidente Frei Montalva, de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), porque no tenía los medios para dejar la zona, donde no hay vuelos comerciales frecuentes. El joven también ha tenido dificultades para comunicarse y se ha enfrentado a temperaturas extremas. La Antártida se encuentra en este momento en pleno invierno austral, con temperaturas que pueden registrar hasta 75 grados bajo cero.

La suerte de Guo empezó a mejorar esta semana. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó el lunes 11 la suspensión del procedimiento en contra del joven, que espera pronto poder salir del país vecino del sur.

La agencia AP pudo comunicarse con él y reporta que Guo describió su situación como “dura”. “Sigo en la Antártida esperando la aprobación de mi vuelo de salida y espero sinceramente que me la den pronto para que yo y mi avión podamos continuar con mi misión original”, comentó.

Un proyecto ambicioso

Guo cuenta con licencia para volar desde los 17 años, aunque su pasión por la aviación comenzó a los 13 años. “Tengo habilitación IFR, lo que significa que puedo volar solo con instrumentos, sin referencia visual terrestre. He volado a los 48 estados contiguos de EE.UU. y he cruzado el Atlántico tres veces, acumulando más de 700 horas de vuelo”, dice en su página web.

Su proyecto “Flight against cancer” (“Vuelo contra el cáncer”) nació como una campaña para reunir dinero para niños y jóvenes con cáncer, luego de que uno de sus primos fuera diagnosticado con la enfermedad. La meta era conseguir 1 millón de dólares.

“Admiro a mi primo. Me inspiró a tomarme la vida más en serio y a unirme a la lucha contra el cáncer. Quiero aprovechar cada oportunidad para concienciar sobre el cáncer infantil y la necesidad de intensificar la investigación con el objetivo de encontrar métodos de prevención y tratamiento”, cuenta en su sitio web-

Guo partió en setiembre del 2024 desde Tennessee, Estados Unidos, confiando en que lograría la hazaña a bordo de un Cessna 182Q, una avioneta monomotor conocida por su versatilidad y una popular elección para transporte personal.

Guo registró su paso por numerosos países en más de 140 días de viaje, incluyendo Egipto, Filipinas, India y Australia, entre otros.

La Antártida era el único continente donde aún no había aterrizado.

¿Qué pasará ahora?

Aunque sus problemas con la justicia chilena llegaron a su fin, Guo tendrá que pagar una fuerte multa en el país sudamericano.

En su fallo, el juez Franco Reyes Pozo aprobó la “salida alternativa” del joven siempre y cuando realice una donación de 30.000 dólares a la fundación Nuestros Hijos, dedicada a ayudar a niños y jóvenes con cáncer, en un plazo no mayor a 30 días y que abandone el país a la mayor brevedad posible. También se estipuló que Guo tiene prohibido ingresar al territorio chileno por tres años.

La avioneta de Guo no está incautada. El joven deberá abonar los gastos correspondientes al “servicio de guarda del avión y la manutención personal” de su estancia en las instalaciones militares donde se encuentra.

Pese a ello, es posible que su estancia en la Antártida continúe por más tiempo. Según explica el diario español “El País”, la Dirección General de Aeronáutica Civil debe conceder el permiso de vuelo a Magallanes, lo que dependerá de las condiciones climáticas. No hay servicio regular de aerolíneas comerciales a esa zona hasta el final del invierno en el hemisferio sur.