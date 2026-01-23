El Foro de Davos ahonda la distancia entre dos amigos de siempre, Estados Unidos y Canadá

Hace exactamente un año, cuando en medio de una severa crisis interna el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció su intención de presentar su dimisión como líder del Partido Liberal, y por lo tanto de dejar el máximo cargo del país, todo hacía pensar que el gobierno del país norteamericano cambiaría de color y pasaría a manos del Partido Conservador, que lideraba todas las encuestas desde el 2023.

Todo cambió en cuestión de días y semanas al irrumpir Donald Trump, recién acomodado en la Casa Blanca para su segundo mandato, en la campaña del vecino del norte al repetir una y otra vez que Canadá debía convertirse en el estado 51 de EE.UU. y amenazando con imponer aranceles e implementar una política más agresiva si ello no ocurría.

Esa preocupación hizo que la opinión pública canadiense diera un vuelco y decidiera apoyar a Mark Carney, un tecnócrata sin experiencia parlamentaria, que tras su elección como líder del Partido Liberal en marzo del 2025 mostró una política de firmeza y oposición frente a las intenciones del líder republicano. Tal postura fue clave para la victoria de su agrupación en las elecciones anticipadas de abril de ese año.

Y desde entonces empezó una relación compleja entre los líderes de ambas naciones. En mayo del año pasado, Carney visitó la Casa Blanca y supo lidiar con su anfitrión, quien reiteró sus afirmaciones de que Estados Unidos subvencionaba a Canadá y que no necesitaban sus automóviles ni la energía canadiense. En los meses siguientes las diferencias se han mantenido, aunque en un tono respetuoso.

Esta semana Trump y Carney coincidieron en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). No tuvieron una cita bilateral, pero sí sendas presentaciones en el estrado principal con un día de separación. Si el discurso del mandatario estadounidense era, por razones obvias, el más esperado de toda la cita, la alocución del dirigente canadiense fue una de las más comentadas.