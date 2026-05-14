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Resumen

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El mapa de Venezuela según Donald Trump.
El mapa de Venezuela según Donald Trump.
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Desde el 3 de enero, día en que una operación militar de la Administración Trump ‘extrajo’ a Nicolás Maduro de Caracas, Estados Unidos y Venezuela se abocaron a un complejo acercamiento que, cuatro meses después, ha significado un restablecimiento de relaciones diplomáticas desde una posición de dominio por parte del gigante del norte y que tiene hoy en Caracas a un gobierno tutelado por Washington.