Desde el 3 de enero, día en que una operación militar de la Administración Trump ‘extrajo’ a Nicolás Maduro de Caracas, Estados Unidos y Venezuela se abocaron a un complejo acercamiento que, cuatro meses después, ha significado un restablecimiento de relaciones diplomáticas desde una posición de dominio por parte del gigante del norte y que tiene hoy en Caracas a un gobierno tutelado por Washington.

En un principio sorprendió que el mandatario de EE.UU. hiciera a un lado a la oposición, y sobre todo a su lideresa María Corina Machado, para trabajar directamente con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, a quien Estados Unidos dejó de reconocer como presidente legítimo del país en el 2019.

No tardó Trump en elogiar la labor de Rodríguez al frente del gobierno interino, sobre todo luego de que esta presentara a su nación ante inversionistas internacionales y abriera el sector energético al capital de empresas privadas de Estados Unidos Además, ella se deshizo de figuras controvertidas como el eterno ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y otros altos funcionarios que no eran del agrado de Washington.

En retribución, el Gobierno Estadounidense levantó las sanciones económicas que pesaban sobre Rodríguez y parte de su entorno y alivió algunas de las restricciones impuestas al estado venezolano, si bien algunas continúan vigentes.

Esta semana, con Delcy en La Haya (adonde fue para defender la posición de Venezuela ante la CIJ en una disputa con Guyana) y Donald Trump en Beijing (adonde ha ido para sostener una cita bilateral con Xi Jinping), hemos tenido otra muestra del difícil equilibrio que debe hacer la gobernante interina venezolana entre política externa e interna para mantener la asimétrica relación con Washington.