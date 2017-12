Guatemala: Traslado de embajada a Jerusalén no tiene vuelta atrás

La Ministra de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala, Sandra Jovel, manifestó el martes que no existe "ninguna posibilidad de retractarse" de la decisión de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén que tomó el presidente Jimmy Morales el pasado sábado.



"No he tenido ninguna presión por este tema", aseguró Jovel en una rueda de prensa ofrecida esta tarde a periodistas nacionales e internacionales en su despacho.



La decisión de Morales "es soberana del Estado de Guatemala y responde coherentemente a las decisiones de país históricamente", apuntó la canciller, quien añadió que es darle "una lógica coherente a lo que hemos venido realizando".



Cuestionada por las críticas que han emitido países como Palestina, Bolivia o Jordania respecto al traslado anunciado, Jovel pronunció que no cree que haya países "que tomen represalias violentas", pues "no tendrían por qué" y añadió que "ninguno de los dos (Palestina e Israel) son países violentos".



Pero en caso de recibir amenazas o represalias, "se tomarán las medidas necesarias si ese fuera el caso", dijo, sin precisar qué acciones realizaría Guatemala para prevenir ataques tanto en la embajada en cuestión, en misiones diplomáticas o en territorio propio.



La canciller explicó que ninguna decisión se toma "pensando en violencia" y tampoco "pensando en afectar a ningún país", sino que se llevan a cabo "por cuestiones soberanas" y en este caso, es por "la historia que tenemos en común (Guatemala e Israel), de 70 años de amistad".

Pese a que este lunes el presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la decisión de su homólogo guatemalteco diciendo que el país centroamericano "vendió su dignidad a cambio de migajas" de la cooperación estadounidense, la canciller prefirió no contestar, pues "no estamos respondiendo a ninguna presión de lo cual se manifiesta".



Respecto a que en abril de 2013 el ex canciller Fernando Carrera reconoció al Estado de Palestina en línea con la decisión de la Asamblea de Naciones Unidas, Jovel indicó que esa votación "se respeta", pero que la había tomado "él (Carrera)" y lo dispuesto por el presidente Morales es "de política exterior histórica".



En este caso, solo 9 países votaron en contra "porque su soberanía se lo permite" y Guatemala "no está pidiendo nada a cambio", pero que "las relaciones posiblemente sean mejor, aunque no estoy diciendo que vayan a cambiar, pero van a ser mejores", mencionó la canciller, quien llegó al cargo en agosto pasado, luego de la crisis política que azotó al país.



Jovel recordó que Guatemala es un "aliado" de Israel y su voto fue "fundamental" para la creación de su Estado, en 1947, desde cuando había mantenido la embajada en Jerusalén, hasta que en 1978 fue trasladada a Tel Aviv.



Guatemala es uno de los 9 países que la semana pasada votó junto a EE.UU. en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de una resolución no vinculante que denunciaba el reconocimiento del presidente estadounidense, Donald Trump, de la capitalidad israelí de Jerusalén.



La resolución fue aprobada por mayoría y la ONU declaró la acción norteamericana "nula y vacía".



En contra de la resolución y a favor de Estados Unidos votaron, además de Guatemala e Israel, Honduras, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo.



El ministerio de Exteriores israelí ha agradecido la "verdadera amistad" que existe entre Israel y Guatemala, mientras que EE.UU. ha aplaudido la decisión del Gobierno guatemalteco y la calificó de "histórica".



