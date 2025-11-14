Su Alteza Real, la Duquesa de Edimburgo, concluyó hoy su visita oficial al Perú, realizada entre el 10 y el 14 de noviembre, con el objetivo de impulsar la cooperación entre ambos países en temas prioritarios como la protección del medio ambiente, la bioeconomía y el empoderamiento de las mujeres.

Durante la semana, la Duquesa desarrolló una agenda diversa que la llevó a conocer iniciativas emblemáticas en la Amazonía y en Lima, las cuales están en el centro de la colaboración entre el Reino Unido y el Perú.

lima 13 de noviembre del 2025 Sofía de Edimburgo se encuentra de visita en Lima. la recepción en su honor que se realizo en la estación cultural del Británico en Miraflores / HUGO PEREZ

En Loreto, Su Alteza Real visitó la comunidad 20 de Enero, donde conoció un proyecto pionero que une conservación y desarrollo sostenible mediante la recolección responsable de aguaje y la colaboración con AJE para producir jugos naturales. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y su sello “Aliados por la conservación”, fortalece cadenas de valor, conserva el bosque y genera oportunidades económicas para las familias locales.

A través del programa Partnership for Forests, el Reino Unido ha trabajado con empresas ancla que generan ingresos para las comunidades mientras conservan los bosques. Ahora, con el apoyo de UK PACT, se busca que estos productos amazónicos accedan a mercados internacionales.

En su recorrido por la Reserva Pacaya Samiria, la Duquesa participó en actividades de conservación y liberación de tortugas taricayas junto a representantes de SERNANP, destacando el papel del ecoturismo y la biodiversidad como motores de desarrollo sostenible.

Su Alteza Real también participó en una cena con implementadores del Fondo de Paisajes Biodiversos (BLF), un programa del gobierno británico que, mediante un enfoque holístico, fomenta el desarrollo sostenible aprovechando los beneficios de la biodiversidad y promoviendo su protección. Durante el encuentro se abordaron estrategias para la conservación transfronteriza en la Amazonía y la creación de medios de vida resilientes para pueblos indígenas en Perú y Ecuador.

En el marco de este proyecto, sostuvo un encuentro con lideresas indígenas, donde escuchó testimonios sobre los retos que enfrentan las mujeres amazónicas en la defensa de sus territorios frente a la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. Este diálogo resaltó la importancia de la inclusión y la voz indígena en las políticas públicas y en la lucha contra el cambio climático.

Finalmente, en su calidad de Embajadora Global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), Su Alteza Real visitó la Asociación Civil Divino Niño, la organización con más larga trayectoria como miembro de la IAPB en Perú. Con más de 25 años de experiencia brindando servicios sociales y de salud ocular en Lima e Iquitos esta organización tiene un impacto importante en la salud visual de comunidades vulnerables.

En Lima, recorrió la exhibición “Fotógrafo de Vida Silvestre del Año”, iniciativa del Museo de Historia Natural de Londres y organizada en Perú por la Embajada Británica con el apoyo de la Asociación Cultural Peruano Británica.

Posteriormente, la Duquesa participó en una recepción en su honor, donde conversó con más de 100 invitados, incluyendo mujeres líderes, representantes del sector privado y organizaciones, con quienes el Reino Unido colabora estrechamente en áreas clave como la infraestructura, las energías renovables y la minería sostenible, para impulsar enfoques integrales para el desarrollo económico y social, respaldados por la inversión británica.

La visita culminó con una reunión con el presidente de la República, José Jerí y el Canciller, Embajador Hugo de Zela, en la que se celebró nuestra alianza estratégica y se reafirmaron los más de 200 años de amistad y cooperación entre el Reino Unido y el Perú.

En palabras del Embajador Británico en Perú, Gavin Cook:

“La visita de Su Alteza Real refuerza los lazos históricos entre el Reino Unido y el Perú y pone en el centro de la agenda temas que son esenciales para nuestro futuro: la protección de la naturaleza y la igualdad de oportunidades para mujeres y niñas.”

Sobre la visita

Su Alteza Real la Duquesa de Edimburgo, partió de Perú rumbo a Panamá, Guatemala y Belice, como parte de una gira para demostrar el compromiso del Reino Unido de trabajar junto a América del Sur y Centroamérica en iniciativas que promuevan la bioeconomía, la conservación de los bosques y el empoderamiento de los pueblos indígenas, en especial de las mujeres, pilares fundamentales para enfrentar el cambio climático y construir sociedades más inclusivas.