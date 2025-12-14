Las 5 buenas noticias del año 2025: por Médicos sin Fronteras

En un año marcado por crisis humanitarias urgentes —brotes de enfermedades, exclusión del acceso a la salud, guerras y desastres naturales- que afectaron a millones de personas, también hubo noticias alentadoras que demuestran que, incluso en los contextos más difíciles, es posible marcar la diferencia.

1. Haití: reapertura de una importante maternidad en Puerto Príncipe

En Haití, la tasa de mortalidad materna e infantil sigue siendo una de las más altas de la región del Caribe y América Latina. Entre febrero de 2022 y abril de 2025, la violencia y la inseguridad aumentaron, la proporción de muertes maternas en hospitales pasó de 250 a 350 por cada 100.000 nacidos vivos y los partos en casa se hicieron cada vez más frecuentes.

Hoy casi el 60 % de los partos en Puerto Príncipe, capital del país, se producen sin asistencia médica, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como hemorragias, infecciones e hipertensión arterial, una de las principales causas de mortalidad materna.

En respuesta a ello, Médicos Sin Fronteras (MSF) apoyó la reapertura de la maternidad Isaïe Jeanty, una de las más grandes de Haití, que había cerrado sus puertas durante una ola de violencia a principios de 2024. Los servicios incluyen atención prenatal y posnatal, anticoncepción, tratamiento de infecciones de transmisión sexual, cirugía obstétrica y atención esencial en casos de violencia sexual.

Desde principios de año, la afluencia al centro no ha dejado de crecer. “Con una de las tasas de mortalidad materna más altas de la región y un sistema de salud en plena crisis, el acceso a una atención sanitaria segura sigue estando a menudo fuera del alcance de las personas. Las mujeres y las niñas deberían tener derecho a vivir sin violencia y a controlar sus cuerpos, su salud y su futuro”, concluye Diana Manilla Arroyo, coordinadora de MSF.

2. Confirmado: la vacuna contra la hepatitis E es eficaz en una epidemia

La hepatitis E, una enfermedad vírica del hígado potencialmente grave, se transmite a través del agua contaminada. El riesgo es especialmente alto en poblaciones con acceso limitado a agua potable y saneamiento. En Sudán del Sur, el país más joven del mundo, los brotes han asolado periódicamente los campos de desplazados internos y las poblaciones de acogida. Aunque desde 2011 se dispone de una vacuna, su pauta de tres dosis dificulta su administración en ese contexto.

La enfermedad es especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas, con una tasa de mortalidad de hasta el 10-50%. “Los síntomas de la hepatitis E son similares a los de otras enfermedades que causan ictericia aguda, lo que dificulta su detección. Aunque no disponemos de estimaciones precisas de la carga mundial, algunos la han cifrado en unas 50.000 muertes al año’’, explica Andrew Azman, epidemiólogo del Centro UNIGE-HUG de Enfermedades Virales Emergentes, MSF y JHU, quien dirigió esta investigación.

Un equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF), MSF Epicentre -centro de investigación epidemiológica de MSF-, la Universidad Johns Hopkins (JHU), el Ministerio de Salud de Sudán del Sur, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad de Ginebra (UNIGE) y los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) realizaron estudios clínicos y de laboratorio tras una campaña de vacunación para evaluar su eficacia a la hora de proteger a las personas y ayudar a controlar la epidemia. Sus resultados mostraron que la vacuna era eficaz con solo las dos primeras dosis.

El estudio confirma así la protección que proporcionan dos dosis de esta vacuna, incluso durante una epidemia, y la reducción de la incidencia de la enfermedad. Los resultados, junto con otros, han contribuido a que el Grupo Internacional de Coordinación (GIC) de la OMS para el Suministro de Vacunas haya aprobado recientemente la creación de una reserva de vacunas contra la hepatitis E para casos de emergencia.

3. Brasil: después de casi 3 años brindando atención médica a comunidades en el Territorio Indígena Yanomami, MSF concluye sus actividades

La Tierra Indígena Yanomami es el territorio indígena más grande de Brasil, con una población de poco más de 30,000 personas distribuidas en un área más grande que Portugal. El centro de salud de Auaris se encuentra en su región más densamente poblada, hogar principalmente de los pueblos Sanöma y Ye’kwana.

Cuando MSF comenzó a trabajar en mayo de 2023, pocos meses después de que el gobierno declarara una emergencia sanitaria, la situación era crítica. Los equipos brindaron atención médica general, diagnóstico y tratamiento de malaria, atención de salud mental, y realizaron mejoras de infraestructura y salud ambiental.

Tras 3 años de trabajo en la región, Médicos Sin Fronteras (MSF) concluyó sus actividades de apoyo y entre los legados que deja está la renovación de las unidades de salud de Auaris. “He estado aquí durante dos años, y cuando llegué había un promedio de un paciente gravemente enfermo por día, debido a desnutrición severa, malaria en estado avanzado, deshidratación o accidentes por mordedura de serpiente,” explica Carlos Camacho, médico de MSF que ha trabajado en Territorio Indígena Yanomami desde principios de 2024. “A medida que mejoraron los esfuerzos de prevención, principalmente gracias a las actividades de promoción de la salud en las comunidades, notamos una disminución en los casos graves. Hoy en día, casi nunca veo pacientes graves aquí en Auaris.”

La observación del Dr. Camacho coincide con los números oficiales del Ministerio de Salud: hubo una disminución del 20,7% en casos de malaria en la primera mitad de 2025 comparado con 2024, y las muertes se redujeron de diez en 2023 a tres en los primeros seis meses de este año. Un factor clave fue la adaptación de los enfoques médicos con apoyo de especialistas de antropología y equipos de mediación cultural, respetando el conocimiento tradicional indígena. Esta apertura permitió desarrollar actividades de concienciación efectivas que motivaron a las personas a buscar atención temprana, reduciendo significativamente la mortalidad.

Vista aérea de los paneles solares instalados en el Hospital General de Zurmi. (©Isaac Buay/MSF).

4. Hospitales en Somalia y Nigeria mejoran su atención sanitaria tras la instalación de paneles solares

Los fenómenos relacionados con el clima afectan a la actividad agrícola y dificulta el acceso a la tierra de la población que se dedica a la ganadería y agricultura. Médicos Sin Fronteras (MSF) está siendo testigo de cómo los cambios medioambientales alimentan la violencia y los desplazamientos, y provoca inseguridad alimentaria y malnutrición. Por este motivo, la organización ha implementado el uso de energías renovables y paneles solares en Nigeria y Somalia para reducir el impacto medioambiental de sus operaciones.

En Nigeria MSF instaló 436 paneles solares que generan 250 KW, manteniendo en funcionamiento dispositivos médicos, refrigerando medicamentos y facilitando cirugías de urgencia. Un sistema de baterías garantiza el funcionamiento nocturno y durante períodos nublados. “El cambio a los paneles solares ha mejorado nuestra capacidad de respuesta a la desnutrición y las emergencias pediátricas”, asegura Abdullahi Mohamed Ali, coordinador general de MSF en Nigeria. En 2024, MSF trató a más de 300,000 niños y niñas —un aumento del 25% respecto a 2023— y anticipa cifras aún mayores este año.

Somalia, uno de los países más vulnerables al cambio climático según el PNUD, enfrenta sequías, inundaciones y temperaturas extremas que agravan la crisis de desnutrición. En Mudug, MSF rehabilitó la infraestructura solar del hospital instalando nuevos paneles que reducen drásticamente la dependencia de generadores diésel. “Con esta iniciativa solar, no sólo reducimos significativamente nuestras emisiones de carbono, sino que garantizamos un servicio sanitario fiable y continuo, especialmente durante las emergencias inducidas por el clima”, explica Mohsin Rafiq, coordinador del proyecto. Las soluciones de energía renovable permiten mantener los servicios médicos esenciales precisamente cuando más se necesitan.

5. Mar Mediterráneo: MSF reanudó operaciones de búsqueda y rescate

Médicos Sin Fronteras (MSF) relanzó las actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, casi un año después de verse obligada a poner fin a las operaciones con su último barco de rescate, el Geo Barents.

Oyvon significa ‘esperanza para la isla’ en noruego. El barco que ha sido reacondicionado y equipado para llevar a cabo operaciones de salvamento en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.

“Como organización médica y humanitaria, nuestro compromiso de estar presentes en el mar y apoyar a las personas que se desplazan es inquebrantable”, ha declarado el argentino Juan Matías Gil, representante de nuestras operaciones de búsqueda y rescate. “Hemos vuelto para cumplir con nuestro deber de rescatar a quienes se encuentran en peligro en el mar, obligados a embarcar en embarcaciones no aptas para la navegación, después de haber soportado condiciones deplorables e inhumanas, detenciones, abusos y extorsiones en Libia”.

MSF se vio obligada a suspender las actividades de rescate del Geo Barents en diciembre de 2024, tras más de dos años operando bajo las restrictivas leyes y políticas italianas. En concreto: el Decreto Piantedosi y la práctica de asignar puertos lejanos. Estas normas restrictivas hicieron inviable el funcionamiento del Geo Barents. A pesar de su capacidad para transportar hasta 700 personas, estas políticas no permiten realizar más de un rescate. Así que el Geo Barents se veía obligado a regresar a puerto con un pasaje que, por lo general, tan solo rondaba los 50 sobrevivientes. Además, las autoridades italianas asignaban al barco repetidamente puertos muy lejanos, provocando travesías cada vez más largas que agravaban el sufrimiento y las condiciones de las personas rescatadas.