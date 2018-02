"Estaba en mi hotel cuando recibí llamada de mi camarógrafo diciéndome que había un fuerte intercambio de disparos en el palacio presidencial de Saigón".



"Tomé mis equipos, salí para allá y finalmente logré ubicarme en la parte de atrás del palacio presidencial", recuerda el periodista de la BBC Julian Pettifer, quien estaba en Saigón cuando ocurrió lo que se conoce como la ofensiva del Tet.



Empezó el 31 de enero de 1968 y marcó el principio del fin de la funesta Guerra de Vietnam.



En ese momento -hace 50 años-, el conflicto bélico entre las fuerzas comunistas del norte de Vietnam y el ejército aliado liderado por EE.UU., que apoyaba a las fuerzas del sur del país asiático, estaba en su punto más álgido.



Durante la festividad del Año Nuevo vietnamita, conocida como el Tet, las fuerzas del norte junto a la guerrilla del Viet-Cong lanzaron un ataque sorpresa sobre varios puntos estratégicos, incluida la capital, Saigón.



Fue una movida que desconcertó a las tropas de EE.UU., que pocos meses antes habían enviado un mensaje tranquilizador a sus ciudadanos.



Aunque las tropas de EE.UU. recuperaron de nuevo aquel territorio perdido, las repercusiones de aquella ofensiva hicieron desvanecer toda idea de victoria instalada en el imaginario estadounidense.



Y con ello, el apoyo popular a la presencia de las tropas en territorio vietnamita.



"Esa derrota del Viet-Cong y el ejército norvietnamita fue, curiosamente, el momento en que la sociedad de Estados Unidos comprendió que no iban a ganar la guerra", explicó Pettifer.





¿Cómo ocurrió?



El ataque que Pettifer estaba presenciando en el palacio presidencial de Vietnam ese 31 de enero formaba parte de una enorme ofensiva sorpresa lanzada por las fuerzas norvietnamitas y la guerrilla del Viet-Cong.



Era la primera vez que la fuerza subversiva decidía tomarse grandes ciudades e instalaciones militares de Vietnam del Sur, en un intento por infligir un golpe fatal al ejército estadounidense que respaldaba al gobierno survietnamita e inspirar una revolución popular en la región.



"Nadie tenía la menor idea de que algo así podía ocurrir. En años anteriores, la época del Año Nuevo del Tet había sido como un tiempo de tregua y la gente se iba de viaje. Yo había regresado a Saigón ese mismo día", recordó Pettifer.

La ofensiva de Tet fue el punto de giro de la presencia de EE.UU. en Vietnam.

En los archivos de la BBC, se puede escuchar el fuerte intercambio de disparos, el caos y el relato tenso de que algo grave estaba ocurriendo.





Del palacio a la embajada



Aunque el palacio presidencial fue el principal objetivo en un principio, pronto llegaron reportes de que la embajada de EE.UU. también estaba siendo atacada.



Lo cierto es que en ese momento del conflicto, que ya llevaba varios años, EE.UU. tenía cerca de 500.000 efectivos en Vietnam y el mensaje que quería enviar a casa era que estaba ganando la guerra.



Así que el impacto del inesperado ataque fue evidente.



Solamente en Saigón los escuadrones del Viet-Cong habían atacado la embajada de EE.UU., la base aérea, se habían tomado las estaciones radiales y el palacio presidencial, donde estaba Pettifer.



"Allí ocurrió una de las escenas más impactantes durante la toma de Saigón: un conductor de uno de los vehículos del ejército estadounidense había sido alcanzado por las balas y yacía allí, frente al lugar donde estábamos refugiados", dijo.



"Durante todo el tiempo que estuvimos allí, teníamos que ver el rostro inerte de este joven que había venido a morir allí", anotó.





El Viet-Cong



Durante las primeras horas de la incursión, se desconocía qué era realmente lo que estaba ocurriendo.



"Era un absoluto caos. Nadie sabía muy bien qué pasaba. Había tropas estadounidenses, había policía vietnamita, tropas vietnamitas que por momentos parecían estar mandando en toda esa situación", señaló.



Pero, de repente, de varios edificios comenzaron a salir personas que habían estado encerradas debido a los disparos. Ellos dieron las primeras pistas de lo que realmente pasaba.



"Recuerdo a una mujer con su hijo, que me dijo que varios soldados del Viet-Cong se habían tomado los edificios. Fue en ese momento que nos dimos cuenta que era un ataque sorpresa", señaló.

Miles de personas murieron durante la ofensiva del Tet.

La ofensiva en la mayoría de las ciudades y poblados se extendió por algunos días, aunque el control de la ciudad imperial de Hue duró semanas.



Al final, los combatientes del norte fueron repelidos y sus pérdidas humanas se contaron por miles. Fue una ofensiva que no tuvo el éxito militar esperado: el ejército survietnamita no colapsó, ni se produjo una revuelta popular.



Pero, en alguna medida, fue una victoria.



"El ataque sorpresa causó un fuerte impacto en la opinión pública de Estados Unidos, que comenzó a rechazar la guerra y a retirarle su apoyo", señaló el periodista de la BBC.



No obstante, tuvieron que pasar otros siete años antes de que el conflicto terminara para siempre.