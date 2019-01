El papa Francisco se opone a permitir el celibato opcional para los sacerdotes

El papa Francisco defendió el celibato de los sacerdotes por considerarlo un "don" para la Iglesia y descartó evaluarlo como una "opción" para algunos.

El Sumo Pontífice fue tajante al ser interrogado sobre este tema durante una conferencia de prensa que brindó el lunes en el vuelo que lo condujo de Panamá a Roma.

"Personalmente pienso que el celibato es un don para la iglesia. Segundo, yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional, no", afirmó sobre la posibilidad de autorizar el matrimonio de los sacerdotes.

Según recogió el diario "El País" de España, el papa Francisco consideró que se pueda contemplar la posibilidad de eliminar el celibato en lugares donde por su aislamiento no es viable encontrar vocaciones o sacerdotes que permitan la eucaristía y otras funciones básicas.

"El problema debe abrirse en ese sentido, donde hay problemas pastorales por la falta de sacerdotes. Ahí se debe pensar en los fieles. No digo que se deba hacer porque no he reflexionado suficiente, pero los teólogos tienen que estudiarlo. Esos son los puntos donde se puede hacer", sostuvo.

No obstante, también remarcó que, desde su punto de vista personal, "no me siento capaz de ponerme delante de Dios con esta decisión".

El Vaticano afronta una crisis por el gran número de escándalos sexuales de abusos a menores perpetrados por sacerdotes de la La Iglesia Católica en varios países del mundo.

Durante su gira en Panamá, el papa Francisco reconoció este sábado ante sacerdotes, consagrados y laicos que la Iglesia Católica se encuentra "herida por su pecado", en referencia a esta situación.



Con información de AFP