El Tribunal Supremo de Cuba anunció este martes la revocación de la libertad condicional que había concedido en enero a dos destacados disidentes, entre ellos el líder opositor José Daniel Ferrer.

La justicia revocó “la libertad condicional a dos sancionados, del grupo de los 553, que incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos” , señaló el Tribunal Supremo en un comunicado enviado a la prensa.

El tribunal subrayó que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una organización opositora muy activa en el este de la isla, no acudió a dos citas ante un juez de ejecución a las que había sido convocado por el tribunal provincial de Santiago de Cuba, 900 km al este de La Habana, donde vive.

“No sólo no se presentó, si no que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley , que no comparecería ante la autoridad judicial”, precisó el Tribunal Supremo.

Un tribunal de la provincia de Matanzas, 100 km al este de La Habana, también revocó la libertad condicional al disidente Félix Navarro, debido a que, “en franco irrespeto a la ley, en 7 ocasiones salió de su municipio, sin solicitar autorización del juez de ejecución”.

Ambos opositores formaron parte de los 553 presos liberados en enero como parte de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano, luego de la decisión del expresidente estadounidense Joe Biden de retirar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida revocada luego por Donald Trump.

El 11 de marzo La Habana anunció haber concluido el proceso de liberación de los 553 presos.