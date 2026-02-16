Trump dice que decidirá “pronto” sobre nuevos envíos de armas a Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que decidirá “pronto” sobre posibles nuevos envíos de armas a Taiwán, luego de que su homólogo chino Xi Jinping le advirtiera de no hacerlo.

“Estoy hablando con él sobre eso. Tuvimos una buena conversación y tomaremos una decisión bastante pronto”, dijo Trump, que prevé viajar a China en abril, en declaraciones a bordo del Air Force One.

Trump añadió que tiene una “buena relación” con el presidente de China, cuyo país reclama la isla autónoma de Taiwán como parte de su territorio.

En una llamada telefónica con Trump el 4 de febrero, Xi pidió a Trump manejar “con cautela” la venta de armas a Taipéi.

“El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos (...). Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán”, afirmó Xi tras conversar con Trump, según la cadena estatal CCTV.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Xi Jinping entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

China considera a Taiwán como una de sus provincias, que aún no logró unificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. No excluye el recurso a la fuerza para tomar su control.

Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero es el principal sostén militar de la isla, aunque el tono de ese apoyo se ha suavizado levemente bajo el mandato de Trump.

Estados Unidos aprobó en diciembre la venta de 11.000 millones de dólares en armas a Taipéi, a lo que China respondió con grandes maniobras militares con fuego real en las que simuló un bloqueo de Taiwán.

VIDEO RECOMENDADO