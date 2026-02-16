Trump dice que decidirá “pronto” sobre nuevos envíos de armas a Taiwán

“El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos (...). Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán”, afirmó Xi tras conversar con Trump, según la cadena estatal CCTV.
China considera a Taiwán como una de sus provincias, que aún no logró unificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. No excluye el recurso a la fuerza para tomar su control.
Washington no reconoce oficialmente a Taiwán, pero es el principal sostén militar de la isla, aunque el tono de ese apoyo se ha suavizado levemente bajo el mandato de Trump.
Estados Unidos aprobó en diciembre la venta de 11.000 millones de dólares en armas a Taipéi, a lo que China respondió con grandes maniobras militares con fuego real en las que simuló un bloqueo de Taiwán.
Las maniobras militares de China en torno a Taiwán que arrancaron este lunes 29 de diciembre incluyeron ataques contra objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", informaron fuentes castrenses. (EFE)