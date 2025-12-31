La reunificación “es imparable”, dice Xi Jinping tras maniobras de China cerca de Taiwán

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este miércoles que “la reunificación de la patria (...) es imparable” después de dos días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como propia.

“La reunificación de nuestra patria, una tendencia de estos tiempos, es imparable”, dijo Xi en su mensaje a la nación para el fin del año, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Según Pekín, los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla, a la que amenaza con tomar por la fuerza.

Taipéi ha calificado los dos días de maniobras como “altamente provocadores y temerarios”, además de defender que no lograron imponer un cerco a su territorio.

“Los buques de guerra y los barcos de la Guardia Costera se están retirando, pero algunos siguen merodeando fuera de la línea de 24 millas náuticas”, aseguró este miércoles a la AFP Hsieh Ching-chin, subdirector general de la Guardia Costera de Taiwán.

Esta captura de pantalla del video sin fecha del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, publicado el 30 de diciembre de 2025 a través de AFPTV, muestra cohetes siendo disparados al agua en un lugar no revelado. (Foto: AFP PHOTO / CHINA'S PEOPLE'S LIBERATION ARMY (PLA) EASTERN THEATER COMMAND)

Los guardacostas de Taiwán mantienen 11 embarcaciones desplegadas, ya que algunos buques de la Guardia Costera china “aún no han abandonado completamente la zona”, añadió el oficial.

“No podemos bajar la guardia”, afirmó.