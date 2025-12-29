Un buque de guerra de China dispara en un lugar no revelado durante los ejercicios militares cerca de Taiwán. (AFP).
Un buque de guerra de China dispara en un lugar no revelado durante los ejercicios militares cerca de Taiwán. (AFP).
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

China efectúa ejercicios militares con “fuego real de largo alcance” en aguas al norte de Taiwán
China efectúa ejercicios militares con "fuego real de largo alcance" en aguas al norte de Taiwán

China efectúa ejercicios militares con “fuego real de largo alcance” en aguas al norte de Taiwán

El Ejército de anunció este martes que realizó ejercicios con “fuego real de largo alcance” en aguas situadas al norte de , en medio de unas maniobras militares a gran escala lanzadas el día anterior con el propósito de “disuadir” a las “fuerzas externas” que traten de apoyar a la isla autogobernada.

A las 09.00 horas (01.00 GMT) del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevaron a cabo ejercicios con fuego real de largo alcance en las aguas situadas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron los efectos deseados”, declaró el mando castrense a través de la red social Weibo.

Francisco Sanz
Por el momento, no se han revelado detalles concretos sobre el tipo de armamento empleado en estos simulacros.

El EPL había confirmado una hora antes el inicio del segundo día de ejercicios bélicos en torno a Taiwán, en los que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en un contexto de creciente tensión entre Beijing y Washington y Tokio por la cuestión taiwanesa.

En un comunicado aparte, el Comando del Teatro Oriental de Operaciones indicó que este 30 de diciembre desplegó destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como “operaciones antiaéreas y antisubmarinas” en aguas situadas al norte y al sur de Taiwán.

Estos ejercicios, denominados ‘Misión Justicia-2025’ y que se extenderán hasta las 18:00 horas (10:00 GMT) de hoy, fueron lanzados en la víspera por el Ejército chino como una señal de “advertencia” contra las “fuerzas externas” que busquen “interferir” en la cuestión taiwanesa.

En su último informe, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que, entre las 06:00 del lunes (22:00 GMT del domingo) y las 06:00 del martes (22:00 GMT del lunes), había detectado un total de 130 aeronaves de guerra chinas en los alrededores de su territorio, la segunda cifra diaria más alta registrada hasta la fecha.

La cartera castrense también reportó la presencia de catorce buques militares y ocho embarcaciones oficiales chinas operando en las cercanías de la isla en ese período.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quitó peso este lunes a las maniobras al asegurar que Beijing lleva “20 años realizando ejercicios navales” en el estrecho de Taiwán.

Tengo una excelente relación con el presidente (chino) Xi (Jinping), y él no me ha dicho nada al respecto. Ciertamente estoy al tanto (de las maniobras), pero él no me ha comentado nada, y no creo que vaya a hacerlo”, declaró el mandatario republicano en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Florida.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

