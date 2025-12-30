Taiwán asegura que China no logró bloquear la isla con sus ejercicios militares

Un alto oficial militar de Taiwán aseguró este martes que China no logró bloquear esa isla de régimen democrático que reclama como propia durante el segundo día de ejercicios militares, marcado por el lanzamiento de misiles.

Reconocida solo por una docena de países, Taiwán dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Sin embargo, Beijing la considera parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control.

“ En cuanto a su intención de imponer un bloqueo, creo que nuestra Guardia Costera ya dejó claro específicamente que este bloqueo, en esencia, no se produjo ”, dijo a los periodistas Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa taiwanés.

Poco antes, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en Facebook que con sus maniobras China “socava deliberadamente la estabilidad regional con su intimidación militar” y condenó su realización como “una provocación flagrante contra la seguridad regional y el orden internacional”.

Un avión de combate Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de Taiwán se aproxima para aterrizar tras regresar de una misión en una base aérea en Hsinchu, Taiwán, el 30 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

No obstante, prometió que la isla no “agravará las tensiones”.

Periodistas de la AFP en Pingtan, una isla china cercana a Taiwán, observaron una andanada de cohetes que estallaron en el aire alrededor de las 09H00 locales (01H00 GMT), dejando estelas de humo blanco y un gran estruendo mientras surcaron los cielos.

Turistas corrieron a barricadas de madera para grabar los proyectiles. Chen, una visitante de 63 años, dijo a la AFP que espera que “el resultado final” sea una “unificación pacífica”.

Durante la operación, el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino reportó en comunicado que “las fuerzas terrestres del Comando de Teatro Oriental del EPL efectuaron maniobras con fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron el efecto deseado”.

De su parte, el Ministerio de Defensa taiwanés detectó 130 aviones militares chinos cerca de la isla en un período de 24 horas, así como 14 buques navales y ocho navíos gubernamentales no especificados.

Las autoridades taiwanesas contabilizaron además un total de 27 cohetes lanzados por Beijing.

“Provocaciones”

Las maniobras suceden luego de que Washington anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a Taipéi y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió responder militarmente en caso de una agresión de Beijing contra esa isla vecina.

“El mensaje principal de China es una advertencia a Estados Unidos y Japón para que no intenten intervenir si el PCC (Partido Comunista Chino) utiliza la fuerza contra Taiwán”, explicó a la AFP Chieh Chung, experto militar de la Universidad Tamkang de la isla.

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, advirtió este martes que su país responderá “enérgicamente” a las ventas de armamento.

“En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán y a la venta a gran escala de armas estadounidenses a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos con firmeza y contrarrestarlas enérgicamente”, dijo el ministro en un discurso.

Su vocero, Lin Jian, calificó los ejercicios como “una medida necesaria para defender la soberanía nacional y la integridad territorial”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó sin embargo el lunes estar preocupado por las maniobras chinas y restó importancia a la posibilidad de una invasión de Taiwán, al asegurar que no cree que su homólogo, Xi Jinping, “vaya a hacerlo”.

“¿Guerra? Imposible”

El EPL reportó además que los simulacros en aguas al norte y sur de Taiwán probaron “la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados” en infraestructuras clave como puertos.

Las autoridades chinas publicaron un mapa de cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se efectuaron los simulacros, cuyo final estaba previsto a las 18H00 locales (10H00 GMT).

Esta es la sexta ronda importante de ejercicios de China alrededor de la isla desde 2022, cuando una visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, enfureció a Beijing.

Muchos taiwaneses de a pie reaccionaron con aplomo.

“Ha habido tantos simulacros como este a lo largo de los años que ya estamos acostumbrados”, dijo Chiang Sheng-ming, un pescador de 24 años, en un mercado de Taipéi.

“¿Guerra? Imposible. Solo son amenazas”, añadió Tseng Chang-chih, un vendedor de frutas de 80 años.

El regulador aéreo de Taiwán afirmó que los ejercicios afectaron más de 850 vuelos, mientras las autoridades reportaron perturbaciones en las rutas navales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la vecina Corea del Sur hizo un llamamiento “a la paz y la estabilidad”.

Las maniobras militares de China en torno a Taiwán que arrancaron este lunes 29 de diciembre incluyeron ataques contra objetivos marítimos y terrestres, operaciones antisubmarinas y ejercicios para lograr la "superioridad aérea regional", informaron fuentes castrenses. (EFE)