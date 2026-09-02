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Resumen

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Combo de fotografías cedidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos que muestra una moneda de un dolar, con el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemorativa por el 250 aniversario de la independencia del país. Foto: EFE/ Casa de la Moneda de Estados Unidos
Combo de fotografías cedidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos que muestra una moneda de un dolar, con el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemorativa por el 250 aniversario de la independencia del país. Foto: EFE/ Casa de la Moneda de Estados Unidos
Por Agencia EFE

La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a la venta monedas conmemorativas de un dólar por el 250 aniversario de la independencia del país, con el rostro del actual presidente, Donald Trump.

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