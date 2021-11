Mirando directamente a la cámara, en la serie de ficción televisiva “House of Cards”, el senador estadounidense Frank Underwood sentencia: “Hay dos tipos de vicepresidentes: felpudos o toreros. ¿Cuál creen que quiero ser?”.

Cabildero de toda la vida, experimentado en el arte de hacer que las cosas sucedan en el Congreso de Estados Unidos, a favor o en contra del gobierno de turno, Underwood tiene como objetivo el más alto cargo público de la nación. Para eso, ser un vicepresidente que demuestra autoridad es vital.

LEE TAMBIÉN: Biden ordena liberar 50 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas de Estados Unidos

Underwood quiere ser un Richard Nixon, no Elbridge Gerry.

Hernán Molina, analista político argentino radicado en Estados Unidos, comenta: “La vicepresidencia es una oficina simbólica. No tiene una tarea específica más allá de lo que le dé el presidente de turno”.

“Y, generalmente, los vicepresidentes viven en una disyuntiva. Si hacen mucho, pueden ser percibidos como alguien que trata de robar el cartel al presidente, y eso puede generar tensiones internas”.

La otra opción es relegarse al ostracismo, que es justamente lo que le estaría pasando a la actual vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.

Una figura que se desinfla

Kamala Harris se sumó a la fórmula presidencial de Joe Biden generando mucha expectativa. La mirada de una mujer con raíces afro y asiáticas -”>que esta semana y por 85 minutos ocupó la presidencia interna porque Biden estaba siendo sometido a una colonoscopía -, podría servir para que algunos temas que se suelen obviar se discutieran en la Casa Blanca.

Pero parece que no ha sido el caso.

El portal Semana explica:

“Varios medios de comunicación allegados al entorno político de Washington filtraron que la relación entre Biden y Harris se ha deteriorado con el pasar de los días”.

“El enojo de la vicepresidenta sería por sus tareas asignadas, poco relacionadas con su experiencia como fiscal y senadora, por lo que se dice que la segunda a bordo se siente infravalorada o subutilizada”.

A esto se le suma que, cada vez que representó a Washington en varios países, su presencia quedó relegada a un segundo plano por sucesos inevitables.

La agencia EFE recuerda que, en agosto, durante su visita a Singapur y Vietnam, estalló el caos en Afganistán mientras que Estados Unidos retiraba sus tropas.

De igual forma, su reunión del mes pasado con el mandatario Emmanuel Macron para limar asperezas con Francia también pasó desapercibida: en simultáneo, el Congreso de su país aprobaba el plan de infraestructura.

Molina apunta otra arista.

“Históricamente, Harris ha tenido problemas para mantener a su grupo de trabajo, la gente no dura. Y ahora salió a la luz que, en su oficina, hay disfuncionalidades y, quienes trabajan en la Casa Blanca, se quejan de los difícil que es trabajar con ellos”.

El analista se refiere, por ejemplo, a la renuncia de su directora de Comunicación, Ashley Etienne, quien se va a “perseguir otras oportunidades”.

Una misión complicada

Y, claro, como si esto fuera poco, Biden le delegó una papa caliente. Al poco tiempo de empezar la tarea gubernamental, a Harris le fue encargada la gestión de la crisis migratoria en la frontera sur de EE.UU., donde no cesan de llegar migrantes de América Central y México.

“Le dio un asunto de alta complejidad, como es la migración. Es un tema altamente controversial, tiene demasiadas aristas potencialmente explosivas, sobre todo en un ambiente de polarización como el que vivimos”, cuenta Molina.

Kamala Harris, de 57 años, es la vicepresidenta de Estados Unidos. EFE

La falta de experiencia también le estaría pasando factura.

“El ambiente político no está dado para que ella pueda tener éxito. Por ejemplo, cuando Biden fue vicepresidente supo tomar varios temas importantes y, como tenía muchos años en el Senado, sabía cómo funcionaba el sistema”.

“Pero ella no tiene 30 años de carrera, es relativamente nueva”.

Finalmente, si Biden realmente le hubiera querido dar poder, no la hubiera puesto en ese cargo.

“A Harris le dio la vicepresidencia y a Pete Buttigieg la secretaría de Transportes. Uno diría, bueno, el primer cargo es más importante, pero si te pones a pensar, no es así”.

“Buttigieg tiene más posibilidades de afectar directamente la vida de la gente. De él dependen las autopistas, los trenes, el metro y, ahora, con el plan de infraestructura que se aprobó, imagínate el poder que va a tener”.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. REUTERS

¿Un cargo real?

El analista Octavio Pescador coincide en que la vicepresidencia “carece de poder real, en términos de política pública”, pero hace una aclaración.

“Tiene algo muy importante y esto puede garantizar la reaparición de Harris: ella tiene el voto decisivo en el Senado para eliminar un empate, y eso le servirá a Biden para avanzar con su plan Build Back Better”.

Ese plan consiste en dar “fondos para garantizar el acceso universal preescolar para niños de tres a cuatro años, incentivos claves en la lucha frente al cambio climático y mayor cobertura de salud”.

“Dudo que los senadores republicanos quieran apoyar esa iniciativa, así que se necesitaría su voto. Ahí va a tener la oportunidad de tener un rol protagónico que, efectivamente, no ha tenido”.

Entonces habría que quitar los grises de la ecuación: ¿Biden la eligió para el puesto solo por una cuestión de imagen? Que la aparten de los reflectores, ¿habla de una pelea entre ambos?

“No es claro cómo es su relación personal. Pero si recuerdas el primer debate entre los candidatos demócratas para la nominación a la presidencia, ella lo dejó muy mal parado en términos de su posición con los afroamericanos”.

Pescador refiere que los ataques fueron “casi personales” y que, por ello, se veía muy difícil que Biden la incluyera en la fórmula presidencial.

Pero eso sucedió por muchas variables.

“Ella es de California y ese Estado representa algo muy importante para demócratas y republicanos: dinero para la campaña. Además, ella es mitad afroamericana y mitad de la india, así que cubre dos sectores”.

“Y además está vinculada al sector de crecimiento estratégico más importante del país y del mundo, que es el informático, el tecnológico”.

Así se explica que Harris está a su lado.

“Si existe una animadversión personal, no lo sé, no he visto información sobre eso. Pero recuerda que un presidente o un político de alto nivel trabaja con un equipo amplio, eso significa que puede perdonar, aunque no necesariamente olvidar”, resalta Pescador.

El futuro de Harris

Las encuestas de aprobación sobre la gestión de Joe Biden y Kamala Harris ya hablan de una crisis: el 42% está conforme con él y un 28% con ella.

Con eso en mente, es válido preguntarse: ¿no se vendió la idea de que ella tomaría la posta en el liderazgo demócrata?

Pescador entiende que la prioridad de Biden y los demócratas, hoy por hoy, es que no se hunda el barco.

“En las elecciones de medio término del año que viene podrían perder el control de una de las cámaras, y, si la tendencia sigue así -la inflación, el derrumbe de la aprobación-, también podrían perder la elección presidencial del 2024″.

Molina acota que hubo quienes dijeron que ella sería la ‘heir apparent’ [la heredera por naturaleza], pero no está seguro si eso fue realmente así.

“Creo que hubo muchas expectativas y esperanzas en el Partido Demócrata porque ella representaba a la nueva generación, como Clinton en la campaña de Bush padre o con Barack Obama y John McCain”.

Pete Buttigieg, secretario de Transportes y posible candidato a las primarias del Partido Demócrata. Bloomberg

“Pero no es así, porque hay primarias y hay otros que quieren postularse. En Amazon hay un documental que se llama ‘Mayor Pete’, una manera de posicionar a Pete Buttigieg en la mente de las personas y mostrar que es posible que haya un hombre gay joven como presidente”.

Por eso, anota Pescador, su papel en la aprobación del Build Back Better es la mejor oportunidad para “ser visible y reivindicarse ante la imagen pública”.

“Y si hay alguna pelea o distanciamiento con Biden y su grupo, tendrá que terminarlas porque, por más que ella tenga el voto, ella no es la jefa, el resto va a trabajar para él y puede que no la dejen aparecer”.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China? null