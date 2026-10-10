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Resumen

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Vista aérea de un complejo de departamentos tras el paso del huracán Isaias en Florida el 10 de octubre de 2026. (Foto de JOE RAEDLE / Getty Images vía AFP).
Vista aérea de un complejo de departamentos tras el paso del huracán Isaias en Florida el 10 de octubre de 2026. (Foto de JOE RAEDLE / Getty Images vía AFP).
/ JOE RAEDLE
Por Agencia AFP

El huracán Isaías, que se degradó este sábado a ciclo postropical, dejó al menos cuatro personas muertas tras tocar tierra en la costa estadounidense del Golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos.

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