El huracán Isaías, que se degradó este sábado a ciclo postropical, dejó al menos cuatro personas muertas tras tocar tierra en la costa estadounidense del Golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos.

Isaías perdió fuerza después de impactar la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 de 5 en la escalada de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

Es el primer huracán de una temporada del Atlántico atenuada por un fenómeno histórico de El Niño.

“Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclo postropical”, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Un camión volcado en un estacionamiento inundado en Tiger Point, Florida, el 10 de octubre de 2026, tras el paso del huracán Isaías. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP). / RONALDO SCHEMIDT

En Florida, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su casa y otro hombre murió en su cochera mientras tenía un generador de energía encendido, anunciaron autoridades del condado de Escambia.

Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, confirmó la muerte de dos personas en ese estado.

Más de 600.000 hogares se quedaron sin electricidad la tarde del sábado a lo largo de la trayectoria de Isaías por Florida, Alabama y Georgia, según el rastreador PowerOutage.com.

Daños causados ​​por el huracán Isaías en una gasolinera de Gulf Breeze, Florida, el 10 de octubre de 2026. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP). / RONALDO SCHEMIDT

Cerca de la zona donde impactó el huracán, había camiones volteados, gasolinaras dañadas y árboles caídos, constató un periodista de la AFP. Además, los fuertes vientos arrancaron el techo de varias propiedades.

El NHC prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana, y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennessee y de Ohio.

Sin embargo, el ciclon todavía puede provocar fuertes lluvias en la costa del noroeste de Florida, el sur de Alabama y Georgia, indicó.

“No pude dormir para nada”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que los habitantes no están completamente fuera de peligro.

Es “probable” que las aguas sigan subiendo en algunas zonas, con un total de precipitaciones previstas para el fin de semana de entre 10 y 20 centímetros, dijo en rueda de prensa el sábado.

En la localidad de Mary Esther, cerca de donde golpeó el huracán, varios vecinos removían escombros de sus propiedades.

“No pude dormir para nada. Esta mañana me levanté y vi la barda caída, el árbol de plátano caído, todo abajo”, dijo a la AFP Tim Pham, de 64 años.

“Nos resguardamos, fuimos al centro de nuestra casa, hicimos lo que debíamos y afortunadamente estamos del otro lado”, dijo Matt Howard, de 38 años.

Isaías fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y el primero que impactó territorio continental de Estados Unidos desde Milton, en 2024.

La actividad ciclónica en el Atlántico, que comienza a principios de junio y se prolonga hasta finales de noviembre, ha sido inusualmente tranquila este año debido al fenómeno climático de El Niño.

Al modificar la circulación atmosférica a gran escala, El Niño tiende a frenar los ciclones en el Atlántico ya reforzarlos en el Pacífico, donde se han formado varios huracanes este año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5.

Varios estados que bordean el Golfo de México, entre ellos Florida y Alabama, declararon el estado de emergencia y ordenaron evacuaciones desde el jueves.

Cerca de dos tercios de la producción petrolera de la región y más de la mitad de la producción de gas quedó suspendida el viernes, según una agencia estadounidense.

Para enfrentar la situación, el Departamento de Energía autorizó la liberación de hasta cuatro millones de barriles de crudo desde su reserva estratégica para compensar el impacto del mal tiempo.