El exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, se declara no culpable de cargos de manejo indebido de información clasificada. (Brendan Smialowski / AFP)
El exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, se declara no culpable de cargos de manejo indebido de información clasificada. (Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
John Bolton, exasesor de Trump, se declara no culpable de divulgar información clasificada
Resumen de la noticia por IA
John Bolton, exasesor de Trump, se declara no culpable de divulgar información clasificada

John Bolton, exasesor de Trump, se declara no culpable de divulgar información clasificada

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

, exasesor de seguridad nacional de antes de convertirse en un crítico del presidente, se declaró no culpable el viernes de cargos de manejo indebido de información clasificada, informaron medios estadounidenses.

El veterano diplomático de 76 años presentó su declaración de inocencia por 18 cargos de transmisión y retención de información clasificada, en una audiencia en un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, según CNN y ABC.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados

Me convertí en el objetivo más reciente (...) del Departamento de Justicia para perseguir a quienes considera sus enemigos con cargos previamente desestimados o que distorsionan los hechos”, escribió el jueves por la noche en un comunicado difundido por los medios.

En junio de 2020, Bolton publicó un libro mordaz sobre sus 17 meses como asesor de seguridad nacional de Donald Trump, a quien describió como un presidente “incapaz” de liderar Estados Unidos.

Trump expresó repetidamente durante la campaña electoral su deseo, una vez de regreso al poder, de vengarse de todos aquellos a quienes considera enemigos personales.

John Bolton, exasesor de seguridad nacional del primer mandato de Donald Trump y que se volvió luego uno de sus más fervientes críticos, fue inculpado este jueves 16 de octubre por un jurado federal en Estados Unidos. (AFP)

Antes de Bolton fueron inculpados exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James.

Bolton está acusado de “abusar de su cargo como asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos sobre sus actividades diarias” con dos personas de su entorno -que no han sido identificadas- carentes de autorización de seguridad.

Medios de prensa estadounidenses sostienen se trata de la esposa y la hija del exasesor, a quienes, de acuerdo a la acusación, habría transmitido información confidencial a través de sus cuentas de correo electrónico personales no seguras.

En julio de 2021, un representante del exasesor de Seguridad Nacional informó al FBI que una de las cuentas de correo electrónico que utilizaba había sido pirateada tras su salida del gobierno por un hacker que creía vinculado a Irán, país hacia el cual John Bolton defendía una política de línea dura.

MÁS INFORMACIÓN: Nueva demanda millonaria de Donald Trump contra The New York Times por difamación

De acuerdo a los fiscales, en ningún momento Bolton alertó a las autoridades sobre el hecho de que había compartido en su cuenta “información de defensa nacional, incluyendo información clasificada”.

En un allanamiento al domicilio de Bolton, en agosto, el FBI halló documentos relacionados con la defensa nacional, según la fiscalía.

En 2020, la Casa Blanca intentó sin éxito bloquear la publicación del libro del exasesor presidencial alegando preocupaciones de seguridad nacional.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves 16 de octubre que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, en Budapest, sin precisar fecha, tras una conversación telefónica durante la cual "se han hecho grandes progresos". (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC