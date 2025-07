¿Qué hay detrás del video falso que compartió Trump sobre el “arresto” de Barack Obama? (y qué implicancias tendrá)

El video de TikTok, que está sonorizado por la canción “Y.M.C.A.” de Village People, comienza mostrando a varios políticos demócratas como Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi, el expresidente Joe Biden y el propio Obama afirmando que “nadie, especialmente el presidente, está por encima de la ley”.

Lo que sigue se parece más a las historias “What If…?” de Marvel Comics, utilizando como base un evento real, que es la reunión que tuvo Obama y su sucesor Trump en el Despacho Oval en noviembre de 2016, aunque con un final muy diferente, ya que agentes federales ingresan al recinto para esposar a Barack Obama, mientras Trump sonríe. La producción culmina con Obama vistiendo un traje anaranjado de reo en prisión.

Donald Trump compartió por Truth Social un video generado por IA en la que se ve el arresto de su predecesor, Barack Obama. / @realDonaldTrump

La publicación ocurre solo unos días después de que la directora de la CIA, Tulsi Gabbard, hiciera un llamado a investigar al expresidente Obama y a altos funcionarios de la administración de su administración por supuestamente “conspirar” para deslegitimar la victoria de Donald Trump durante las elecciones del 2016 mediante la investigación que buscaba encontrar los lazos entre Rusia y la campaña del entonces candidato republicano.

Es así que Gabbard divulgó una investigación en la que se argumentaba que a pesar de que la comunidad de inteligencia había concluído que Rusia no tenía capacidades para interferir por medios cibernéticos en las elecciones del 2016, instrucciones desde los niveles más altos pidieron crear la impresión de una campaña extensa de interferencia electoral rusa, utilizando los medios para “difundir sus falsedades”.

“Estos documentos detallan una conspiración traicionera de funcionarios de los más altos niveles de la Casa Blanca de Obama para socavar la voluntad del pueblo estadounidense y tratar de usurpar al presidente (Trump) del cumplimiento de su mandato”, afirmó Gabbard.

El montaje también incluye escenas falsas de Obama vestido con uniforme naranja en prisión. Foto: Donald Trump/Truth Social

La politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, considera que la investigación y el video son solo débiles intentos por parte de Trump de tratar de distraer la atención del público de los problemas que sufre su administración.

“Él ha compartido estos videos en otras oportunidades, incluyendo durante la campaña electoral el año pasado compartiendo videos falsos de Joe Biden hechos por inteligencia artificial”, recordó en diálogo con El Comercio.

Para la experta, el compartir estos videos evidentemente falsos cumple dos principales funciones para Trump: generar satisfacción para su base e intentar desviar la atención de los múltiples problemas que está presentando su presidencia, en particular los relacionados a la cercana relación del mandatario con el magnate financiero y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, quien se suicidó en circunstancias sospechosas en el 2019.

Recientemente, la administración de Trump renegó en su promesa de liberar información confidencial sobre la investigación, incluyendo una supuestamente ‘lista de clientes’, que ahora niega que exista.

“Trump está preocupado no solo por el rumbo que está tomando no solamente el caso de Jeffrey Epstein, sino que también de los resultados de las últimas encuestas publicadas por CBS el domingo (20 de julio) que han mostrado números devastadores respecto a la aprobación en todos los temas por los que él fue electo, como la economía, la inflación y la inmigración”, consideró.

Una preocupación que pareció casi palpable durante el encuentro que tuvo el mandatario con su par filipino, Ferdinand Marcos Jr., el martes 22 de julio en la Casa Blanca, donde evitó nuevas preguntas de la prensa en torno al caso Epstein para intentar centrar la atención en la supuesta “cacería de brujas” que realizó Obama durante la elección del 2016.

“Esto fue traición”, declaró el presidente. “Barack Hussein Obama es el cabecilla. Hillary Clinton estaba justo ahí con él y también lo estaba Joe Biden, y también el resto de ellos: (James) Comey, (James) Clapper, todo el grupo. Intentaron manipular unas elecciones y les descubrieron. Y luego manipularon las elecciones en 2020. Y luego, como sabía que había ganado esas elecciones por mucho, lo hice una tercera vez y gané de forma aplastante. (...) Este es el mayor escándalo en la historia de nuestro país”.

En cambio, quién no tendría mucho que preocuparse es el propio Barack Obama, con expertos opinando que las acusaciones en su contra carecen de base. “Yo creo que los republicanos van a tener que enseriarse un poco, porque incluso si ellos llegaran a abrirle una investigación, hay una sentencia de la Corte Suprema sobre la inmunidad de los presidentes y ciertamente ellos no quieren obligar a esta corte tener que decidir si esta es solo para Donald Trump”, consideró María Puerta Riera. “A mí me parece que Gabbard lo que está tratando de hacer es lo mismo que están tratando de hacer todos: desviar la atención”.

Por su parte, un portavoz de Barack Obama publicó un comunicado de prensa en el que calificó las acusaciones contra el expresidente como “unos intentos ridículos y débiles de causar una distracción”.

“Nada en el documento publicado la semana pasada socava la conclusión ampliamente aceptada de que Rusia trabajó para influir en las elecciones presidenciales del 2016, pero no manipuló con éxito ningún voto. Estas conclusiones se afirmaron en un informe del 2020 del Comité bipartidista de Inteligencia del Senado, dirigido por el entonces presidente Marco Rubio”, señaló el comunicado.

Un método que paga factura, ya que en opinión de la experta el continuo uso de imágenes y videos generados por inteligencia artificial no solo difunde desinformación, sino también carcome la confianza que tienen los estadounidenses sobre la veracidad de la información que comparte el gobierno.

“Es gravísimo si no le podamos dar el beneficio de la duda a quien es el mandatario del país, pero lamentablemente a eso hemos llegado”, señaló Puerta Riera. “Entonces el problema es, por una parte, el uso y abuso de la IA para fabricar historias, pero también cuando son las autoridades las que utilizan de esta manera estas herramientas no solo les resta credibilidad a ellos mismos, sino que también lesiona el uso legítimo del IA al marginar su uso para distorsionar la realidad”.

Contando historIAs

El presidente Trump se ha mostrado un gran aficionado al contenido creado por IA, compartiéndolo liberalmente por su red social Truth. Aquí recordamos algunos incidentes destacables de la historia del político con inteligencia artificial:

¿Trump arrestado?

Imágenes falsas de Trump siendo arrestado se difundieron por redes sociales en marzo de 2023. / Twitter

22 de marzo del 2023: Antes de que Trump empezara a compartir continuamente imágenes y videos generados por IA, el político fue también víctima de una farsa cuando imágenes en las que aparecía arrestado empezaron a difundirse por la web, un engaño ayudado por el hecho de que un jurado de Nueva York estaba investigando levantar cargos criminales contra el político por su rol en el encubrimiento de un escándalo sexual. Trump por su parte compartió una imagen generada por IA en la que aparecía rezando.

¿'Swifties por Trump’?

Imágenes generadas por IA que Donald Trump compartió por sus redes sociales intentando insinuar que era apoyado por los fans de la estrella de pop Taylor Swift. / @realDonaldTrump

18 de agosto del 2024: A unos meses de las elecciones presidenciales el entonces candidato Trump posteó una serie de imágenes falsas en las que implica de que cuenta con el apoyo de las aficionadas de Taylor Swift (conocidas como Swifties) con el mensaje “Acepto”. Es de notar que una de las imágenes compartidas por el político republicano es la captura de pantalla de un artículo que dice claramente “sátira”. Ese mismo día, Trump comparte una imagen claramente falsa de su entonces rival Kamala Harris teniendo un mítin para el partido comunista. En septiembre de ese año Swift anunció su apoyo a Harris.

Trump y Gaza

Imágenes del video divulgado por Trump sobre Gaza.

25 de febrero del 2025: El mandatario compartió por Truth Social un video generado por IA que mostraba la transformación de Gaza de un enclave a un balneario, hoteles con su nombre y estatuas doradas de él incluídas. El video fue particularmente polémico ya que tiempo atrás Trump había propuesto desplazar a los 2,1 millones de palestinos de Gaza para transformar su hogar en una ‘riviera’ bajo el control de Estados Unidos.

Papa Trump

4 de mayo del 2025: A solo unos días de la muerte del papa Francisco, Donald Trump generó polémica entre los católicos al compartir en su cuenta de Truth Social una foto generada por IA donde aparecía vestido como un pontífice, una continuación de una broma que había hecho un tiempo antes afirmando que su elección predilecta del Papa sería él mismo. En una conferencia posterior, Trump defendió su broma afirmando que “a los católicos les encantó”. Curiosamente, menos de una semana después su predilección sería parcialmente cumplida con la elección de Robert Prevost al sillón papal como León XIV, el primer estadounidense en ocupar el cargo.

La evolución de Donald Trump

4 de julio del 2025: Publicó un extraño video que confirmó la afición del presidente por el contenido generado por IA. En esta ocasión aprovechó la firma de su One Big Beautiful Bill a inicios de junio para compartir una producción biográfica que muestra los hitos de su vida en una aparente toma continua. Curiosamente, en este video Trump también utiliza lo que parece ser una de sus canciones favoritas: “Y.M.C.A.” de los Village People.