“Decidí decir basta”: Alain Cocq, el hombre que lleva 34 años en fase terminal y pide una muerte digna en Francia Alain Cocq le pide al presidente francés Emmanuel Macron “ayudarlo a partir en paz”. “Mis intestinos se vacían en una bolsa. Mi vejiga se vacía en una bolsa. No puedo alimentarme, así que me ceban como a un ganso, con un tubo en el estómago. Ya no tengo una vida digna”, relata