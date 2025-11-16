Macron anuncia la liberación de Camilo Castro, francés detenido en Venezuela desde junio

Escucha la noticia
Macron anuncia la liberación de Camilo Castro, francés detenido en Venezuela desde junioResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El francés Camilo Castro, detenido en Venezuela desde finales de junio, fue liberado, anunció el domingo el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
“Camilo Castro fue liberado. Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación”, indicó el jefe de Estado en X.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El USS Gerald R. Ford en el Caribe: expertos alertan de riesgos para América Latina ante la ofensiva de EE.UU. contra Venezuela
El canciller, Jean-Noël Barrot, indicó poco después que Castro se encuentra en un avión rumbo a Francia y aseguró que no hubo “ninguna contrapartida” por su liberación.
El ministro francés saludó “el gesto de las autoridades venezolanas” y agradeció a sus homólogos brasileño y mexicano que según dijo “transmitieron varios mensajes en estrecha coordinación conmigo”.
Castro, profesor de yoga de 41 años, desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, donde vive. Había acudido allí para renovar su visado de residencia colombiano, que había caducado, según explicó su familia en agosto.
A mediados de septiembre, su madre, Hélène Boursier, afirmó que no había tenido noticias de él, salvo un mensaje de audio recibido a finales de julio en el que Camilo Castro “pedía ayuda”.
Según las investigaciones de sus familiares y de Amnistía Internacional, estaba detenido por las autoridades venezolanas.
“No podemos concebir (la emoción que esto representa) en comparación con todas las alegrías que tenemos en la vida, todas las sorpresas agradables, todos los alivios”, declaró Hélène Boursier a AFP.
“Vamos a luchar para que esto no vuelva a suceder. (...) No porque para nosotros haya terminado bien vamos a quedarnos ahí. Pensamos en los demás, no los vamos a olvidar”, insistió esta activista de larga data de Amnistía Internacional, que vive cerca de Toulouse, en el sur de Francia.
Tras ser liberado, fue el sábado a la embajada de Francia en Venezuela, explicó el esposo de Boursier, Yves Guibert.
“Estaba muy contento de haber salido”, indicó Guibert.
MÁS INFORMACIÓN: Francia: el “dolor sigue vivo” diez años después de los peores atentados en París
En un informe publicado a mediados de julio, Amnistía Internacional denunció la política de “desapariciones forzadas” llevada a cabo desde la reelección del líder chavista venezolano Nicolás Maduro contra opositores y ciudadanos extranjeros.
“Las autoridades venezolanas parecen utilizar esta práctica para justificar sus relatos sobre las ‘conspiraciones extranjeras’ y como moneda de cambio en las negociaciones con otros países”, acusó la oenegé de defensa de los derechos humanos.
“No se sale de la cárcel el día que se obtiene la libertad. Hay todo un proceso de readaptación al mundo, hay todo un proceso para retomar contacto con la vida normal. Y ahora nuestra tarea será preservarlo y crear las condiciones que le permitan volver a empezar con buen pie”, concluyó Guibert.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Papa León XIV almuerza con cientos de pobres y un grupo de transexuales latinoamericanas
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Consulta la efemérides del 16 de noviembre
- Elecciones Chile 2025 EN VIVO: candidatos, resultados y últimas noticias de los comicios presidenciales
- Elecciones Chile 2025 EN VIVO | Última hora de Jara, Kast, Kaiser, Matthei y noticias de la votación
- Rusia lanzó esta semana 1.000 drones, 980 bombas aéreas guiadas y 36 misiles contra Ucrania
Contenido sugerido
Contenido GEC