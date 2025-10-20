El Museo del Louvre permanece cerrado este lunes, tras espectacular robo de joyas

El Louvre permanece cerrado este lunes, al día siguiente del espectacular robo perpetrado por un comando de cuatro personas que se llevó ocho “joyas de la corona de Francia”, anunció el museo a AFP.

“El museo no abre hoy”, indicó un responsable del museo, que estuvo cerrado a los visitantes el domingo tras el atraco cometido por la mañana.

El robo ocurrió cerca de las 09H30 locales cuando el museo, uno de los más grandes del mundo, ya estaba abierto.

Los ladrones fueron “capaces de colocar un montacargas” en la vía pública, “de hacer subir a gente en unos minutos para extraer joyas de valor inestimable y de dar una imagen deplorable de Francia”, dijo este lunes Gérald Darmanin, ministro de Justicia, a la radio France Inter.

El comando rompió las vitrinas con una pequeña motosierra, en una operación que duró cerca de siete minutos.

Agentes de la policía de Francia junto a un montacargas utilizado por ladrones para entrar en el Museo del Louvre, en el Quai François Mitterrand, París, el 19 de octubre de 2025. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP). / DIMITAR DILKOFF

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes.