Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia que fue robada

La corona de la emperatriz Eugenia, una de las joyas robadas el domingo durante un asalto en el Louvre, fue encontrada dañada cerca del museo parisino, según dijo a la AFP una fuente cercana al caso.

La pieza del siglo XIX pertencía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Varios objetos de gran valor fueron robados el domingo en la mañana en la galería de Apolo del museo más grande del mundo.

Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP). / DIMITAR DILKOFF

Información en desarrollo