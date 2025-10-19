Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia que fue robada

Escucha la noticia
Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia que fue robadaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La corona de la emperatriz Eugenia, una de las joyas robadas el domingo durante un asalto en el Louvre, fue encontrada dañada cerca del museo parisino, según dijo a la AFP una fuente cercana al caso.
La pieza del siglo XIX pertencía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Varios objetos de gran valor fueron robados el domingo en la mañana en la galería de Apolo del museo más grande del mundo.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA: Ladrones roban joyas de “valor inestimable” en el museo del Louvre de París
Información en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamás en Rafah
- Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO: últimas noticias de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga
- Policía británica investiga si el príncipe Andrés intentó desacreditar a su acusadora Virginia Giuffre
- Quiénes son Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, los aspirantes a presidente de Bolivia (y por quién se decantará el voto de la izquierda)
- El “médico de los pobres” y una monja educadora: quiénes fueron José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos
Contenido sugerido
Contenido GEC