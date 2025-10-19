Esta imagen muestra la corona de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, expuesta en la Galería Apollon el 14 de enero de 2020, en el Museo del Louvre de París. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP).
Esta imagen muestra la corona de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, expuesta en la Galería Apollon el 14 de enero de 2020, en el Museo del Louvre de París. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP).
/ STEPHANE DE SAKUTIN
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia que fue robada
Resumen de la noticia por IA
Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia que fue robada

Museo del Louvre: encuentran dañada la corona de diamantes y esmeraldas de la Emperatriz Eugenia que fue robada

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La corona de la emperatriz Eugenia, una de las joyas robadas el domingo durante un asalto en el Louvre, fue encontrada dañada cerca del museo parisino, según dijo a la AFP una fuente cercana al caso.

La pieza del siglo XIX pertencía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Varios objetos de gran valor fueron robados el domingo en la mañana en la galería de Apolo del museo más grande del mundo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: Ladrones roban joyas de “valor inestimable” en el museo del Louvre de París

Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP).
/ DIMITAR DILKOFF

Información en desarrollo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC