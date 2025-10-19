Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamás en Rafah

Aviones israelíes lanzaron dos ataques en el sur de Gaza el domingo, según testigos y reportes de medios, mientras un oficial militar acusó a Hamás de violar el alto el fuego y atacar a las tropas.

Este intercambio de hostilidades amenaza el alto el fuego implementado desde el 10 de octubre en virtud de un acuerdo promovido por Estados Unidos que también permitió el regreso de rehenes a Israel.

🚨BREAKING: A new breach is happening right now: Israeli airstrikes on Rafah, southern Gaza.

🚨According to Gaza’s Government Media Office, since the ceasefire, Israel has carried out 47 violations, resulting in 38 Palestinians killed and 143 injured. pic.twitter.com/g43iZnmccU — Gaza Notifications (@gazanotice) October 19, 2025

Dos testigos palestinos dijeron a AFP que primero se registraron enfrentamientos en una parte de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja, aún bajo control israelí, seguidos por dos ataques aéreos.

Según uno de los testigos, los “aviones de combate llevaron a cabo dos ataques aéreos en Rafah” en una “zona bajo control militar israelí”.

Otro testigo aseguró que antes se habían registrado “enfrentamientos” entre miembros del grupo terrorista Hamás y otro grupo armado palestino también en una zona “bajo control militar israelí”.

Por su parte, el oficial israelí, quien no confirmó los ataques aéreos, afirmó a la AFP que combatientes de Hamás habían atacado a sus fuerzas en una zona bajo su control, con disparos hechos por un francotirador y un lanzagranadas.

El oficial agregó que el hecho representa “una violación flagrante del alto el fuego”.

La tregua que entró en vigor el pasado 10 de octubre en la Franja de Gaza se ha mantenido, aunque desde entonces se han registrado varios incidentes en donde han muerto ciudadanos palestinos.

Hamás también ha denunciado “numerosas violaciones” al alto el fuego por parte de Israel, entre ellas la muerte de 37 personas por tiros de las fuerzas israelíes desde el inicio del alto al fuego.

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)