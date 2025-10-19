La destrucción de Rafah, en Gaza, donde se reportaron ataques aéreos de Israel y disparos de Hamás pese al acuerdo de alto al fuego. (Bashar TALEB / AFP)
La destrucción de Rafah, en Gaza, donde se reportaron ataques aéreos de Israel y disparos de Hamás pese al acuerdo de alto al fuego. (Bashar TALEB / AFP)
/ BASHAR TALEB
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamás en Rafah
Resumen de la noticia por IA
Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamás en Rafah

Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamás en Rafah

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Aviones israelíes lanzaron dos ataques en el sur de el domingo, según testigos y reportes de medios, mientras un oficial militar acusó a de violar el alto el fuego y atacar a las tropas.

Este intercambio de hostilidades amenaza el alto el fuego implementado desde el 10 de octubre en virtud de un acuerdo promovido por Estados Unidos que también permitió el regreso de rehenes a Israel.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel mata a 11 miembros de una familia, entre ellos siete menores, al bombardear un minibús en Gaza

Dos testigos palestinos dijeron a AFP que primero se registraron enfrentamientos en una parte de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja, aún bajo control israelí, seguidos por dos ataques aéreos.

Según uno de los testigos, los “aviones de combate llevaron a cabo dos ataques aéreos en Rafah” en una “zona bajo control militar israelí”.

Otro testigo aseguró que antes se habían registrado “enfrentamientos” entre miembros del grupo terrorista Hamás y otro grupo armado palestino también en una zona “bajo control militar israelí”.

Por su parte, el oficial israelí, quien no confirmó los ataques aéreos, afirmó a la AFP que combatientes de Hamás habían atacado a sus fuerzas en una zona bajo su control, con disparos hechos por un francotirador y un lanzagranadas.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Qué pasará con Hamás ahora que ya no tiene rehenes y con Trump decidido a que entregue las armas?

El oficial agregó que el hecho representa “una violación flagrante del alto el fuego”.

La tregua que entró en vigor el pasado 10 de octubre en la Franja de Gaza se ha mantenido, aunque desde entonces se han registrado varios incidentes en donde han muerto ciudadanos palestinos.

Hamás también ha denunciado “numerosas violaciones” al alto el fuego por parte de Israel, entre ellas la muerte de 37 personas por tiros de las fuerzas israelíes desde el inicio del alto al fuego.

VIDEO RECOMENDADO

El municipio de la ciudad de Gaza, con el apoyo del Estado de Qatar, comenzó este martes 14 de octubre las obras para retirar los escombros y abrir las calles de la urbe tras la destrucción causada por los bombardeos y las operaciones militares de las fuerzas israelíes en los pasados dos años. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC