Francia: Un hombre embiste con su auto a peatones en Oléron y deja cinco heridos

Un hombre de 35 años atropelló “deliberadamente” este miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, y provocó cinco heridos antes de ser detenido, anunciaron las autoridades.

La justicia investiga los hechos como “intento de asesinato”, aunque por el momento se desconocen los motivos, indicó a la AFP Arnaud Laraize, fiscal de La Rochelle.

En el momento de su detención, gritó “¡Alá es grande!” en árabe, indicó Laraize, días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis.

Pero “no fue el único” grito, precisó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien desde la isla de Oléron llamó a ser “muy prudentes” sobre el móvil.

“Atropelló deliberadamente” a cinco peatones o ciclistas en 35 minutos, pero varias otras personas “están psicológicamente muy afectadas” después de presenciar la escena, agregó el ministro.

El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común y los servicios de inteligencia no lo tenían fichado por una eventual radicalización, según las autoridades.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo estar “impactado por el ataque ocurrido en Oléron” y expresó su “compasión a los heridos y a las familias afectadas”, en una publicación en X.

El alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, indicó al diario Le Parisien que el hombre era conocido por “numerosos deslices”, “principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol”.

Dos de los heridos están en un estado grave, entre ellos una asistente parlamentaria del partido ultraderechista de Marine Le Pen.

Su vicepresidente, Sébastien Chenu, denunció una “amenaza islamista”. Corresponde a la “justicia” calificar el acto, le respondió Nuñez.

Francia se ha visto sacudida por una serie de atentados yihadistas en el último decenio. En 2016, un tunecino embistió con un camión a una multitud en Niza, matando a 86 personas.

