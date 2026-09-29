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Rescatistas ucranianos trabajan para extinguir un incendio en el lugar de un ataque aéreo de Rusia en la región de Odesa, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 29 de septiembre del 2026. (SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP).
Rescatistas ucranianos trabajan para extinguir un incendio en el lugar de un ataque aéreo de Rusia en la región de Odesa, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 29 de septiembre del 2026. (SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Rusia atacó durante la pasada noche con misiles y drones centros logísticos e informáticos, infraestructura portuaria y de transporte ferroviario, así como buques en alta mar en Kiev y Odesa, según informó este martes el Ministerio de Defensa ruso.

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