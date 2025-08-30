El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.
“El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia”, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
“Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino”, agregó.
Según la policía, la víctima, que había nacido en 1971, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.
Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinado, por determinar su paradero.
En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primera vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo.
En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.
