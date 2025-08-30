Expertos forenses ucranianos trabajan en el lugar de un tiroteo en Lviv, al oeste de Ucrania, el 30 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/MYKOLA TYS
El expresidente del Parlamento ucraniano fue asesinado este sábado en Leópolis en un perpetrado alrededor del medio día.

“El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia”, dijo el presidente ucraniano, .

Francisco Sanz
“Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino”, agregó.

Según la policía, la víctima, que había nacido en 1971, murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. La policía regional, la y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

El expresidente del Parlamento ucraniano (2016-2019) Andriy Parubiy vigila un control de carretera como parte de la Defensa Territorial Armada cerca de Kiev, Ucrania, el 8 de marzo de 2022. Foto: EFE/EPA/ANDRII NESTERENKO
El expresidente del Parlamento ucraniano (2016-2019) Andriy Parubiy vigila un control de carretera como parte de la Defensa Territorial Armada cerca de Kiev, Ucrania, el 8 de marzo de 2022. Foto: EFE/EPA/ANDRII NESTERENKO
/ ANDRII NESTERENKO

Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinado, por determinar su paradero.

En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primera vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo.

En 2016, se convirtió en el .

