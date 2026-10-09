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Resumen

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Un manifestante sostiene un cartel rasgado en el que se lee "la policía nos protesa" —un juego de palabras con "proteger"— junto a agentes de policía antidisturbios durante una manifestación en solidaridad con los estudiantes de preparatoria cerca de la universidad Sciences Politiques (Instituto de Estudios Políticos de París), como parte de un movimiento de protesta a nivel nacional por las condiciones educativas en París, el 7 de octubre de 2026. (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP)
Un manifestante sostiene un cartel rasgado en el que se lee "la policía nos protesa" —un juego de palabras con "proteger"— junto a agentes de policía antidisturbios durante una manifestación en solidaridad con los estudiantes de preparatoria cerca de la universidad Sciences Politiques (Instituto de Estudios Políticos de París), como parte de un movimiento de protesta a nivel nacional por las condiciones educativas en París, el 7 de octubre de 2026. (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP)
/ JULIEN DE ROSA
Por Juan Luis Del Campo

A casi 60 años de las protestas estudiantiles franceses que casi derribaron el gobierno de Charles de Gaulle, una nueva ola de manifestaciones han puesto en jaque al presidente Emmanuel Macron y ponen una nueva marca de tensión a unas disputadas elecciones presidenciales programadas para abril del 2027.

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