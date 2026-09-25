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Resumen

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Vladimir Putin, presidente de Rusia, visita el sitio de construcción del complejo de lanzamiento de Amur para cohetes Angara en el cosmódromo de Vostochny en la región de Amur, Rusia. (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS)
Vladimir Putin, presidente de Rusia, visita el sitio de construcción del complejo de lanzamiento de Amur para cohetes Angara en el cosmódromo de Vostochny en la región de Amur, Rusia. (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS)
/ SPUTNIK
Por Agencia AFP

Un tribunal de Moscú ordenó este viernes la prisión preventiva de un reconocido analista político, informaron agencias rusas de prensa, pocos días después de elecciones legislativas sin oposición real, en las que el partido en el poder obtuvo amplia victoria.

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