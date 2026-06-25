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Abelardo de la Espriella (izq) reacciona junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo, durante la entrega por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de su credencial como presidente electo de Colombia. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
Abelardo de la Espriella (izq) reacciona junto a su vicepresidente José Manuel Restrepo, durante la entrega por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de su credencial como presidente electo de Colombia. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves al derechista Abelardo de la Espriella su credencial como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

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