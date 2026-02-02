Escuchar
(2 min)
La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet posa para una foto durante una entrevista con AFP en Santiago el 22 de diciembre de 2025. Foto: Raúl BRAVO / AFP

La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet posa para una foto durante una entrevista con AFP en Santiago el 22 de diciembre de 2025. Foto: Raúl BRAVO / AFP

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet posa para una foto durante una entrevista con AFP en Santiago el 22 de diciembre de 2025. Foto: Raúl BRAVO / AFP
La expresidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet posa para una foto durante una entrevista con AFP en Santiago el 22 de diciembre de 2025. Foto: Raúl BRAVO / AFP
/ RAUL BRAVO
Por Agencia AFP

La expresidenta chilena Michelle Bachelet fue oficialmente inscrita por Chile como candidata al puesto de secretaria general de Naciones Unidas, con el apoyo de México y Brasil, anunció el mandatario Gabriel Boric.

Chile oficializa candidatura de expresidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de la ONU
Latinoamérica

Chile oficializa candidatura de expresidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de la ONU

Número dos del Clan del Golfo muere ahogado en un río del noroeste de Colombia
Latinoamérica

Número dos del Clan del Golfo muere ahogado en un río del noroeste de Colombia

Brasil: Lula da Silva se someterá a cirugía por catarata en un ojo el viernes
Latinoamérica

Brasil: Lula da Silva se someterá a cirugía por catarata en un ojo el viernes

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas
Latinoamérica

Argentina declara emergencia por incendios que azotan la Patagonia y deja al menos 45.00 hectáreas afectadas