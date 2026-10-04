icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El senador Flávio Bolsonaro ofrece declaraciones luego de conocer los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, donde venció en la primera vuelta y afirmó que "Brasil quiere cambio", en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
El senador Flávio Bolsonaro ofrece declaraciones luego de conocer los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, donde venció en la primera vuelta y afirmó que "Brasil quiere cambio", en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El Partido Liberal (PL), la formación de ultraderecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), prácticamente dobló su bancada este domingo y salió de las urnas como la mayor fuerza del Senado brasileño, con el control de la tercera parte de la Cámara Alta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.