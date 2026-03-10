Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)
José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)
/ Matias Delacroix
Por Agencia EFE

Chile se prepara para la llegada, por primera vez en democracia, de la extrema derecha al poder, con la expectación de si el “Gobierno de emergencia” prometido por el conservador José Antonio Kast dará solución a las principales preocupaciones ciudadanas (seguridad, migración irregular y economía) o si se queda en el eslogan.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.